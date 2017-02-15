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Emlakta 'tapu' yükü hafifliyor

Maliye'nin tapularla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu

Emlakta 'tapu' yükü hafifliyor

Maliye'nin tapularla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:08
Emlakta 'tapu' yükü hafifliyor
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TEKLİFTE inşaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alıyor. Maliye tapu harçlarında farklılığa gitmek için yetki alırken, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası geliyor. İnşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranında indirim yaparak, hem mükellefleri hem de konut ya da iş yeri edinen vatandaşları önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına olanak sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
EmlakTapuMaliyeMeclis Plan Ve Bütçe KomisyonuInşaat Sektörü
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