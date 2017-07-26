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Emekliye bayram ikramiyesi

Memura ve memur emeklisine bayramlarda ikramiye verilmesi Ağustos’ta karara bağlanacak. Memur-Sen’in talebi bin 915 TL... İkramiye hayata geçerse, SSK-Bağ-Kur emeklileri de yararlanacak

Emekliye bayram ikramiyesi

Memura ve memur emeklisine bayramlarda ikramiye verilmesi Ağustos’ta karara bağlanacak. Memur-Sen’in talebi bin 915 TL... İkramiye hayata geçerse, SSK-Bağ-Kur emeklileri de yararlanacak

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:21
Emekliye bayram ikramiyesi
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AĞUSTOS ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara ve memur emeklilerine yönelik çok sayıda talep karara bağlanacak. Bunlardan biri de Ramazan ve Kurban bayramlarında memurlara ve memur emeklilerine ikramiye verilmesi olacak.
 
MÜJDE BEKLENİYOR
 
Hem Memur-Sen'in hem de Türkiye Kamu- Sen'in talepleri arasında yer alan ikramiye hayata geçerse, toplam 5.1 milyon memur ve memur emeklisine Kurban Bayramı öncesinde önemli bir müjde gelmiş olacak. Memurlar ve memur emeklileri için bayram ikramiyesinin hayata geçirilmesi, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de umut olacak.
 
Memur-Sen'in 2 yıl önce gerçekleştirilen toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse, uygulama SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de genişletilebilecek. Böylece emekliler, promosyon gibi bir ek gelire daha kavuşacak.
 
Yılda 2 kez Ramazan ve Kurban bayramlarında toplu para alabilecek. Memurlara ve emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi yıllardır gündemde. Konfederasyonlar, 2018 ve 2019 yıllarında memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin belirleneceği 4. dönem toplu sözleşmede bayram ikramiyesini öncelikleri arasına aldı.
 
Memur- Sen, Ramazan ve Kurban bayramlarında dini bayram ikramiyesi verilmesini, tutarın da bin 915 lira olmasını masaya taşıyacak. Karar merakla bekleniyor.

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