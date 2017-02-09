Emekliye ayda 250 liraya ev

BAŞKANLIK Toplu konut İdaresi'nin (TOKİ) 2017'de inşa edeceği 65 bin sosyal konutun ayrıntıları belli oldu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, daha önceki açıklamasında, bu yılki 60 bin konut hedefini geçtiklerini belirtmişti. 2016'da tüm zamanların rekorunu kıran TOKİ, bu yıl 65 bin konut ihale edecek. Güneydoğu'ya 12 bin 750, Marmara'ya 12 bin 716, Karadeniz'e 10 bin 395 ev yapılacak.

EMEKLİLERE 15 BİN KONUT

'Herkes ev sahibi olsun' hedefiyle Türkiye'de dev projelere imza atan TOKİ, 2017 yılında emeklilere 15 bin konut inşa edecek. Dar gelirliler ve emekliler düşük fiyatlı kampanyalardan faydalanarak, ayda 300 lira taksitle ev sahibi olabilecek. TOKİ Başkanı M. Ergun Turan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli vatandaşlarımızı Anadolu'da ortalama 250 liradan başlayan taksitlerle ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ise 350-400 liradan başlayan taksitlerle uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapıyoruz. 2016'da 15 bin emeklimizi ev sahibi yaptık. Bundan sonra da her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz."

HER PROJENİN %25'İ İKİNCİ BAHARA

Turan, emekli vatandaşların konut taleplerini karşılamaya yönelik, arazi üretiminde de yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini kaydetti. Türkiye'de yaklaşık 10,5 milyon emekli vatandaş olduğunu aktaran Turan, emeklilere dönük "İkinci Bahar" kampanyasıyla, konut projelerinden emeklilere yüzde 25'lik kontenjan ayırdıklarını belirtti.

2+1 DAİRELER EMEKLİLERİN

Güneş gazetesinin haberine göre TOKİ yeni yılda, projelerde 1+1 daire sayılarını azaltacak. Kura aşamasında daire shhibi olmaya hak kazanan emekli ve dar gelirlilere 2+1 konutlardan ödeme planı çıkartılacak. Maliyeti, 120 ile 170 bin lira arasında değişen, TOKİ konutları sunulan ödeme planına uygun olacağı belirtildi.

YENİ REKOR HEDEFİ

"Milletimize 'iyilik üreten' bir kurum olarak 2017'de de vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz" diyen Turan, 2017 yılında 65 bin sosyal konut inşa edeceklerini, bu rakamla 2016'daki hedefi de aşacaklarını bildirdi.

KURADA ÇİFTE ŞANS

Emeklilere konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenece. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacak.