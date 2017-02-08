banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87876
ALTIN
148.617
DOLAR
3.7311
STERLIN
4.6574
EURO
3.9752
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay komaya sokuyor!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay...
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin pili
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin...
Şekere dikkat!
Şekere dikkat!

Emekliye ayda 250 liraya ev

TOKİ, bu yıl 65 bin sosyal konut inşa edecek, bu rakamın 15 bini, yani %25'i emeklilere ayrılacak. TOKİ Başkanı Turan, ”Emeklilerimizi, Anadolu'da ortalama 250 liradan, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 350-400 liradan başlayan taksitlerle uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapıyoruz” dedi

Emekliye ayda 250 liraya ev

TOKİ, bu yıl 65 bin sosyal konut inşa edecek, bu rakamın 15 bini, yani %25'i emeklilere ayrılacak. TOKİ Başkanı Turan, ”Emeklilerimizi, Anadolu'da ortalama 250 liradan, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 350-400 liradan başlayan taksitlerle uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapıyoruz” dedi

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:22
Emekliye ayda 250 liraya ev
banner404

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 2017'de inşa edeceği 65 bin sosyal konutun ayrıntıları belli oldu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, daha önceki açıklamasında, bu yılki 60 bin konut hedefini geçtiklerini belirtmişti. 2016'da tüm zamanların rekorunu kıran TOKİ, bu yıl 65 bin konut ihale edecek. Güneydoğu'ya 12 bin 750, Marmara'ya 12 bin 716, Karadeniz'e 10 bin 395 ev yapılacak.

EMEKLİLERE 15 BİN KONUT

'Herkes ev sahibi olsun' hedefiyle Türkiye'de dev projelere imza atan TOKİ, 2017 yılında emeklilere 15 bin konut inşa edecek. Dar gelirliler ve emekliler düşük fiyatlı kampanyalardan faydalanarak, ayda 300 lira taksitle ev sahibi olabilecek. TOKİ Başkanı M. Ergun Turan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:Emekli vatandaşlarımızı Anadolu'da ortalama 250 liradan başlayan taksitlerle ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ise 350-400 liradan başlayan taksitlerle uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapıyoruz. 2016'da 15 bin emeklimizi ev sahibi yaptık. Bundan sonra da her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz."

HER PROJENİN %25'İ İKİNCİ BAHARA

Turan, emekli vatandaşların konut taleplerini karşılamaya yönelik, arazi üretiminde de yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini kaydetti. Türkiye'de yaklaşık 10,5 milyon emekli vatandaş olduğunu aktaran Turan, emeklilere dönük "İkinci Bahar" kampanyasıyla, konut projelerinden emeklilere yüzde 25'lik kontenjan ayırdıklarını belirtti.

2+1 DAİRELER EMEKLİLERİN

Güneş gazetesinin haberine göre TOKİ yeni yılda, projelerde 1+1 daire sayılarını azaltacak. Kura aşamasında daire shhibi olmaya hak kazanan emekli ve dar gelirlilere 2+1 konutlardan ödeme planı çıkartılacak. Maliyeti, 120 ile 170 bin lira arasında değişen, TOKİ konutları sunulan ödeme planına uygun olacağı belirtildi.

YENİ REKOR HEDEFİ

"Milletimize 'iyilik üreten' bir kurum olarak 2017'de de vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz" diyen Turan, 2017 yılında 65 bin sosyal konut inşa edeceklerini, bu rakamla 2016'daki hedefi de aşacaklarını bildirdi.

KURADA ÇİFTE ŞANS

Emeklilere konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenece. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacak.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EmekliTokiTOKİ Başkanı Turan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 bin lira hibe şartları değişti!
50 bin lira hibe şartları değişti!
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı çıtayı yükseltti
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı çıtayı yükseltti
1,5 milyon tonluk çelik ihraç edildi
1,5 milyon tonluk çelik ihraç edildi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals