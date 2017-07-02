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'Emeklinin mali durumu iyi olacak'

SGK Başkanı Bağlı, medyada yer alan emeklilik yaşına ilişkin haberlerle ilgili, “Biz 58-60’ı tartışırken şu anda Almanya 65’i karara bağladı 67’yi tartışıyor. Reformun sonuçlarını biz 2030’larda alacağız, o zaman inşallah emeklilerimizin mali durumları daha iyi olacak” dedi

'Emeklinin mali durumu iyi olacak'

SGK Başkanı Bağlı, medyada yer alan emeklilik yaşına ilişkin haberlerle ilgili, “Biz 58-60’ı tartışırken şu anda Almanya 65’i karara bağladı 67’yi tartışıyor. Reformun sonuçlarını biz 2030’larda alacağız, o zaman inşallah emeklilerimizin mali durumları daha iyi olacak” dedi

02 Temmuz 2017 Pazar 19:32
'Emeklinin mali durumu iyi olacak'
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SOSYAL Güvenlik Kurum Başkanı (SGK) Mehmet Selim Bağlı, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezinin (TÜM EMEK. DER.) Emekliler Günü münasebetiyle düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. “30 Haziran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emekli olduğu gün” diyen Bağlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal Güvenlik Kurumu olarak malumunuz iki temel işlevimiz var, birincisi emeklilerimize hizmet vermek bir de sigortalılarımıza sağlık hizmeti sunmak. Malumunuz bütçemizin üçte ikisi emekli maaş ödemelerine gidiyor. Her ay 17,5-18 milyar TL emekli maaş ödemesi yapıyoruz. Temel amacımız emeklilerimizin sağlıklı, mutlu sıhhatli, afiyetli bir emeklilik yaşamaları. Bu vesileyle Emekliler Gününüzü kutluyorum. Şahsınızda bütün emeklilerimize saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Kurumun imkanları çerçevesinde onları mutlu etmeye çalışıyoruz. İnşallah Sosyal Güvenlik Reformu meyvelerini vermeye başladıkça, emeklilerimizin mali durumları daha da iyiye gidecek, onlara daha iyi hizmet sunacağız." Bağlı, medyada yer alan emeklilik yaşının, 7 bin 200 prim gününün 1 Ocak 2048 tarihinden sonra doldurulması halinde kadın ve erkek için 65 yaş olarak uygulanacağı ve bu durumda 1995 doğumlu erkek ya da kadının emekli olabilmek için 65 yaşını dolduracakları 2060 yılını bekleyeceği, bu sene sigorta yaptırarak kesintisiz ödeyen kadınların emsallerine göre 6 yıl önce, erkekler ise 3 yıl önce emekli olabileceği ile ilgili haberlere ilişkin, “Biz 58-60’ı tartışırken şu anda Almanya 65’i karara bağladı 67’yi tartışıyor. Biz ise Türkiye’de 51-52 yaşında insanları emekli ediyoruz. Yani 2030’lara geldiğimizde Batı Avrupa ülkelerinin şu an bulunduğu seviyeyi yakalamış olacağız. Bu bizim emeklilik sisteminin aslında ne kadar cömert olduğunu da gösteriyor. Yani reformun sonuçlarını biz 2030’larda alacağız, o zaman inşallah emeklilerimizin mali durumları daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.
‘KAMUOYU YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİYOR’
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz ise, 1 Ekim 2008’den sonra reform sonrası sigortalı olanlar için normal sürecin bu olduğunu belirterek, “Sistemin kendi içerisindeki kanunun uygulaması. Bu doğaldır, normal 7 bin 200 gününün 4/A sigortalılar için, 9 bin gününü tamamlayan diğer sigortalılar için tamamladıkları tarih 2036’dan önceyse 58-60’a tabi olacaklar. 2036’dan sonra birer yaş artarak devam edecek. Bu, yasal düzenlemenin doğal sonucu. Şimdi sanki bugün 95 doğumlu bir kişi 1 ay sigortalı olmakla erken emekli olur, 58-60 yaşa tabi olacak gibi bir algı var, bu doğru değil. Bu normal prim ödeme günü sayısını 7 bin 200’e tamamlayan ya da 9 bin güne tamamlayan kişi zaten tamamladığı tarih 2036’dan önceyse 58-60’a tabi olacak. Tamamladığı tarih 2036’dan sonraysa birer yıl artacak, bu normal yasal düzenlemenin doğal sonucu. Doğru bir söylem değil, doğru bir bilgi değil, yani şu anda kamuoyu biraz yanlış bilgilendiriliyor” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirildi.
 

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Son Güncelleme: 02.07.2017 19:35
Anahtar Kelimeler:
SGK Başkanı BağlıEmeklilikEmeklinin Mali
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