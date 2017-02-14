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Emeklilikte yaşa takılana müjde

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı

Emeklilikte yaşa takılana müjde

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı

14 Şubat 2017 Salı 21:45
Emeklilikte yaşa takılana müjde
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EMEKLİLİKTE yaşa takılan ve birkaç yıl beklemek durumunda olanlar 53 TL ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Sosyal güvencesi olmayan, geliri düşük 7 milyon vatandaşın GSS prim yükünü hafifleten hükümet, bu haktan emekliliği bekleyenlerin de yararlanacağının müjdesini verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılan ve birkaç yıl beklemek durumunda olanların sağlık hizmeti alamadığını anımsatarak, onların da 53 TL prim ödeyerek bu haktan yararlanacaklarını söyledi. GSS primini ödeyemeyenler de gelir testine girerek yeşil kartlı statüsüne alınacak ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.
3 MİLYON KİŞİNİN PRİMLERİ DÜŞTÜ
Yaklaşık 3.7 milyon gencin GSS borcunu silen hükümet, bu konuda yeni bir adım daha attı. Hükümet GSS kapsamında bulunan 3 milyon kişinin primlerini düşürdü. Yasal düzenleme şubat sonuna kadar yapılacak. Buna göre okumayan, çalışmayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin 3'te 1'ini aşanlardan alınan GSS primlerinde sadeleşmeye gidildi. GSS'de 71, 213 ve 427 lira olan üç farklı prim uygulaması sona erdi. Tüm primler 53 TL'ye indirildi.
'HER TÜRLÜ HİZMETİ ALACAKLAR'
Bakan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 7 milyon kişiye 'Artık gelir testini kaldırdık, senin sosyal güvencen yok ise sosyal güvenceyle ilgili 53 TL'lik bir ücret ödediğin zaman GSS kapsamına gireceksin' diyoruz. Ailece gelir testine girmeden bu parayı ödediğinde her türlü sağlık hizmetini alabilecek. Ayrıca yaşa takılan ve emekliliği bekleyenler de 53 TL ödeyerek bu sağlık hizmetini alabilecek" diye konuştu.
'YEŞİL KARTLI OLACAKLAR'
Müezzinoğlu, uygulamanın sosyal güvencesi olmayanları kapsadığını anımsatarak, 53 TL'yi ödeyemeyecek durumda olanların da yeşil kartlı olacağını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, "53 TL'yi ödemeyecek durumda olanları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na havale edeceğiz ve orası onu yeşil kartlı statüsüne alacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Genel Sağlık SigortasıGSSMüjde
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