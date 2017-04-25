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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Emeklilere zam müjdesi! Yüzde 5'i aşacak

Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları belli oluyor. Hükümetle yapılacak pazarlıkla beraber memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'in üzerinde zam alacağı ön görülüyor

Emeklilere zam müjdesi! Yüzde 5'i aşacak

Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları belli oluyor. Hükümetle yapılacak pazarlıkla beraber memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'in üzerinde zam alacağı ön görülüyor

25 Nisan 2017 Salı 12:41
Emeklilere zam müjdesi! Yüzde 5'i aşacak
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AĞUSTOS ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde memurların ve memur emeklilerinin zamları belirlenecek. Memur sendikaları ile hükümet etkililerinin yapacağı pazarlıklarda memurların ve emekli memurların 2018 ile 2019 yıllarında alacakları 4 ayrı zam oranı belirlenecek.
ZAM ORANI YÜZDE 5'TEN BAŞLAYACAK
Memur sendikalarının talep edeceği zam oranlarının tabanının yüzde 5'ten başlayacağı belirtiliyor. Bunun üzerinde rakamların masaya geleceği ve pazarlıklar sonunda kesin oranların ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Öte yandan temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon zamları ortaya çıkmış olacak. Bu oranın da son 3 aydaki veri göz önüne alındığında yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor. Bu durumda memur emeklilerine enflasyon farkı imkanı da doğacak.
ZAMLAR BU YAZ BELLİ OLUYOR
Memur emeklilerinin önümüzdeki 2 yılda alacakları zam oranları ağustosta, diğer emeklilerin bu yılki zamları ise temmuzda belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
EmeklilZamMüjde
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