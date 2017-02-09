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Emekliler yıllardır bekledikleri promosyona kavuşuyor

12 milyon emekliye 300 ila 450 TL arasında değişen paralar marttan itibaren ödenecek. Bankalar ön başvuruları almaya başladı. İşte detaylar

Emekliler yıllardır bekledikleri promosyona kavuşuyor

12 milyon emekliye 300 ila 450 TL arasında değişen paralar marttan itibaren ödenecek. Bankalar ön başvuruları almaya başladı. İşte detaylar

09 Şubat 2017 Perşembe 13:01
Emekliler yıllardır bekledikleri promosyona kavuşuyor
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EMEKLİLER heyecanla promosyonların ödenmesini bekliyor.
Promosyon konusunda akıllardaki soruları ise Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem şöyle yanıtladı.

1) Kimler promosyon alacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan yaklaşık 12 milyon vatandaş promosyon alacak. Ölmüş emeklilerin dul ve yetimleri de kapsam dahilinde.

2) Başvuru yapılacak mı?

Evet. Promosyon veren bankalarla sözleşme imzalanması gerekiyor. Başvuru yapılmazsa bankalar promosyon ödemeyecek.

3) Hangi bankalar ödeyecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ziraat, İş, Garanti Bankası, Akbank ve ING Bank ile protokol imzalandığını duyurdu.
Vakıfbank ve Halkbank ile özel bankalar da bekliyor.

4) Emekliler kaç lira alacak?

Maaşı 1000 liranın altındaki emeklilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira 2000 liranın üzerindeki maaşlara ise en az 450 lira promosyon ödenecek. Bankalar bu paraların üzerine çıkabilecek.

5) Para her yıl mı ödenecek?

Emekliler paralarını 3 yılda bir alacak.

6) Promosyonu almak için şartlar neler?

Emekli bankasını seçebilecek. 3 yıl aynı bankadan maaş çekilecek. En az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilecek. Ayrıca bankadan kredi kartı almak ya da kredili mevduat hesabı açtırmak gerekecek. Emekliler maaşlarının tamamını ATM'den sınırsız çekebilecek. Hesap işletim ücreti ödemeyecek.

7) Süre dolmadan ayrılan ne yapacak?

Sözleşmeye uymadan bankadan maaşını değiştirmek isteyene sistem izin vermeyecek. Ancak aynı bankanın başka şubesine aktarabilecek.

8) Maaş veren bankayı değiştirmek mümkün olacak mı?

İsteyen emekli bankasını değiştirebilecek. Ancak sistem kredi kullananlara bu izni vermiyor. Kredi taksitlerinin bitmesini takiben değişiklik yapılabilecek.

9) Maaş aldığım banka protokol imzaladı ne yapayım?

Bankaya başvurup 3 yıllık anlaşma yapabilirsiniz. Daha fazla promosyon vaat eden bir bankaya da geçebilirsiniz.

10) Ödemeler ne zaman ve nasıl yapılacak?

Promosyon için şu anda başvurabilirsiniz. Bazı bankalar ön başvuruları almaya başladı. Ödemeler mart ayından itibaren, peşin ve tek seferde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
EmekliPromosyonBanka
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