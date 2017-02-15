Emekli promosyonunda 16 banka ile anlaşıldı

EMEKLİLERE aylıkları karşılığında promosyon verilmesi için imzalar atılmaya devam ediyor. Son olarak yaklaşık 1 milyon 340 bin emeklinin aylığını aldığı PTT'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı.

"KALAN 9 BANKAYLA DA İMZALARI ATACAĞIZ"

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, promosyon protokolünü 25 bankanın 16'sıyla imzaladıklarını belirterek, "Diğer 9 bankada gelecektir, protokolleri imzalayacağız. En büyük iş ortağımız olan PTT ile protokolümüzü imzalıyoruz" dedi. Şu ana kadar emeklilerin yüzde 95'ine ulaşmış durumda olduklarını anlatan Bağlı, Emeklilerin promosyon imkanından yararlanması için gerekli teknik alt yapıyı tamamladıklarını vurguladı.

KARGODA YÜZDE 20 İNDİRİM

Sabah'ın haberine göre PTT Genel Müdürü Bozgeyik de emeklilere maaş promosyonunun yanında PTT hizmetlerinden de indirimli yararlanma imkanı sağladıklarını bildirerek, emeklilere kargoda yüzde 20, e-ticarette yüzde 10 ve PTT Bank havalelerinde de yüzde 20'lik özel indirim uygulayacaklarını duyurdu. İlk ödemeleri Mart ayı içinde yapılması planlanan banka promosyonu kapsamında, bin lira altında emekli maaşı alanlara 300, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı ödenenlere 375, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak.