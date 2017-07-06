Elektrikte kesintisiz rekor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın üzerinde durduğu iletim ve dağıtım altyapısına yönelik yaklaşık 1.5 yıldır devam eden çalışma ve yatırımlar meyvesini verdi. Türkiye'nin elektrik tüketimi aşırı sıcak havanın etkisi ve sanayi üretimindeki artışla 3 Temmuz Pazartesi günü tüm zamanların rekorunu kırdı. Hafta başında elektrik tüketimi 927 milyon 875 bin kilovatsaat oldu. Elektrik altyapısındaki yatırımların zamanında tamamlanmasıyla rekor tüketim, hiçbir kısıt veya kesinti uygulanmadan sıkıntısız karşılandı.



İLK KEZ OLDU

Daha önce yüksek tüketimlerde bölgesel üretimin yetersiz kalması, iletim ve dağıtım altyapısının günün şartlarının gerisinde olması ve hatlarda meydana gelen arızalar nedeniyle zaman zaman kısıtlamalara gidilmek zorunda kalınıyordu. Elektrik üretim tesislerinden ilave elektrik çekilince piyasa fiyatının üzerinde ödeme yapılıyordu. Ayrıca kontrollü elektrik kesintileri gerçekleştiriliyordu. Ancak pazartesi günü tüketim rekoruna rağmen herhangi bir sorun yaşanmadı. Enerji Bakanlığı yetkilileri, sıkıntı yaşanmadan bu denli yüksek talebin karşılanmasının bir ilk olduğunu belirtti.



SICAK HAVA VE SANAYİ REKOR KIRDIRDI

Türkiye geçen yıl toplam 277.2 milyar kilovatsaat elektrik tüketmişti. TEİAŞ verilerine göre, Türkiye bu yılın ilk 6 ayında 138 milyar 251 milyon 643 bin kilovatsaat elektrik tüketti. Yılın ilk 6 ayı içinde en yüksek elektrik tüketimi, 25 milyar 102 milyon 545 bin kilovatsaatle ocak ayında gerçekleşti. Türkiye'nin en düşük elektrik tüketimi yaptığı ay ise 21 milyar 953 milyon 360 bin kilovatsaatle nisan olarak belirlendi. Bir önceki elektrik tüketim rekoru 905 milyon 764 bin kilovatsaat tüketim ve ani puantta 44 bin 734 megavatla 10 Ağustos 2016'da kırılmıştı. Bu yılki tüketim rekorunun daha erken görülmesinde, aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artış etkili oldu.



30 MİLYARLIK YATIRIM

Milli enerji ve maden politikasını açıklayan Enerji Bakanı Albayrak, daha önce Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım altyapısı için orta vadede 30 milyar liralık bir yenileme hamlesi başlattıklarını açıklamıştı.