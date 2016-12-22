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Elektrik faturaları için flaş karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte serbest tüketici yıllık tüketim limiti, 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü. Buna göre gelecek yıl aylık elektrik faturası 82 lirayı geçen tüketici tedarikçisini seçebilecek. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı serbest tüketici yıllık tüketim limiti yeniden belirlendi

Elektrik faturaları için flaş karar
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BUNA göre, 2016 yılı için 3 bin 600 kilovatsaat ve üzeri olan serbest tüketici limiti, 2017 yılı için 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü. Söz konusu karar çerçevesinde, 2017 yılı için belirlenen limitte aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketiciler, serbest tüketici niteliğine sahip olacak ve tedarikçisini seçebilecek.
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Etiketler; #Elektrik fatura #Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu #epdk
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