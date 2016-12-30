Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
131.029
DOLAR
3.5184
STERLIN
4.3199
EURO
3.6899
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
banner416
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Elektriğini çöpten üretiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, katı atık depolama alanında kurdurduğu enerji çevrim santralinde metan gazından elektrik ürettirip satarak kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor

Elektriğini çöpten üretiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, katı atık depolama alanında kurdurduğu enerji çevrim santralinde metan gazından elektrik ürettirip satarak kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor

30 Aralık 2016 Cuma 07:05
Elektriğini çöpten üretiyor
banner404

KARADENİZ Bölgesi'nin en büyük kenti Samsun'da, Samsun Büyükşehir Belediyesi 8 yıl önce yaptığı modern Yukarı Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yatırımıyla bu konuda önemli bir adım atmıştı. Belediyenin bu başarılı hizmetiyle kent, Türkiye'de çevre ve sağlık felaketine yol açan bu sorunu ortadan kaldıran şehirlerden birisi oldu. Katı atığı sadece toplayıp ayrıştırarak bertaraf etmekle kalmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, depolama alanında kurdurduğu enerji çevrim santralinde metan gazından elektrik ürettirip satarak kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
Samsun Avdan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. şirketi çatısı altında 6 yıldır çöpten elektrik üreten Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki katı atıkların da depolama sahasına nakledilmesiyle enerji üretim kapasitesi 20 bin 250 evin elektrik ihtiyacını karşılar hale geldi. Günde ortalama 700 çöp kamyonunun döküm yaptığı sahada yıllık 20 milyon metreküp (60 bin ton) metan gazının da doğaya salınımı engelleniyor.
KURULU GÜÇ ARTACAK
Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'ndan çıkan metan gazından enerji elde edilmesi için kurulum çalışmalarına Eylül 2010'da başlayan Samsun Avdan Enerji Üretim ve Çevrim Santrali, elektrik üretmeye ise 2 yıl sonra başladı. 120 kişiye iş imkanı sağlayan santralde, 2013 - 2014 yılları arasında 25 bin 706 megavat elektrik üretildi. 2014'te saatte 1,2 megavat kapasiteli iki makine daha kuran Samsun Avdan Enerji, toplam 5 makine ile tesisin toplam kurulu gücünü saatte 6 megavata çıkardı. Devam eden yatırımlarla elektrik üretim gücü saatte 8.4 megavata, kurulu elektrik gücü de bu yıl itibariyle saatte 7.2 megavata yükselecek.
ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI
Atmosfere salınan aynı miktardaki karbondioksite göre 21 kat daha fazla ısıyı tutan metan gazı, oluşturduğu sera gazı etkisiyle küresel iklim değişikliklerine sebebiyet veriyor. Samsun Avdan Enerji'nin yürüttüğü enerji üretim çalışmaları kapsamında 2018 yılı sonuna kadar doğaya toplamda en az 408 bin 128 ton metan gazı (yaklaşık 50 milyon metreküp çöp gazı) salınımı engellenmiş olunacak.
Aynı zamanda da atıkların jeneratörlerde yakılarak imha edilmesi ile üretilen elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuluyor. Tesis üretime açıldığı günden bu güne kadar yaptığı elektrik üretimiyle Türkiye, yaklaşık 35 milyon metreküp daha az doğalgaz ithal etti.
Doğalgazda BOTAŞ'ın son ithalat rakamları baz alındığında havaya salınan çöp gazının toplanılıp yakılarak elde edilen elektrikle ülke ekonomisine 8 milyon dolarlık katkı sağlanıyor. Metan gazı emisyonunu azaltan proje çalışmaları ise kapsamlı çevresel ve sosyal izleme planı çerçevesinde periyodik olarak denetlenerek devam ediyor.
GÜNDE 90 TON GAZ ÜRETİLİYOR
Metan gazından elektrik üretim tesisi işletimi kapsamında gaz kalitesinin arttırılabilmesi ve atık kompozisyonunun daha net saptanabilmesi için geçici bir Ambalaj Ayrıştırma ve Analiz Tesisi de kuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, ayrıştırılan atıkların yüzde 4'ünü geri dönüştürüyor.
Biyogaz üretim tesisi sayesinde organik atıklar, atık olarak depolanmak yerine enerji ve gübre üretimi vesilesiyle tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Sahaya dökülen organik atık miktarını azaltmak, depolama sahasının ömrünü uzatmak, sızıntı suyunu bertaraf ederek gaz verimini arttırmak ve elektrik santralini beslemek amacıyla saatte 1,24 megavat elektrik üretim kapasiteli 2 makineyle Biyogaz Enerji Üretim Tesisini de inşa eden belediye, günde 90 ton organik atık ve sızıntı suyu alarak gaz üretimine devam ediyor. Önümüzdeki dönemde hem biyogaz tesisinin hem de sıvı/katı gübre tesislerinin kapasitelerini artıracak yeni yatırımlar yapılması hedefleniyor.
11.5 TON TIBBİ ATIK BERTARAF EDİLDİ
Özel bir şirketin 8 yıldır işlettiği tıbbi atık sterilizasyon tesisi ise toplanan tıbbi atıkları bertaraf ediyor. Merkez ilçelerden günlük 4 ton, 13 kırsal ilçeden de günlük 1 ton tıbbi atık toplanıyor. 375 kurumdan 3 yılda toplanan yaklaşık tıbbi atık miktarı ise 11 bin 611 tonu geçti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Elektriğini çöpten üretiyorSamsun Büyükşehir BelediyesiEnerjiSantralElektrikSamsun Avdan Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş.KaradenizBOTAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İflas eden esnafa müjde
İflas eden esnafa müjde
Ekonomiye güven geriledi
Ekonomiye güven geriledi
Evde bakımda icraya düşenlere müjde var
Evde bakımda icraya düşenlere müjde var

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals