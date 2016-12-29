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Ekonomiye güven geriledi

Ekonomik güven endeksi 70,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı

Ekonomiye güven geriledi

Ekonomik güven endeksi 70,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı

29 Aralık 2016 Perşembe 20:39
Ekonomiye güven geriledi
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BUNA göre, ekonomik güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 18,5 oranında azalarak 86,55 değerinden 70,52 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN KAYBETTİ
Aralık ayında tüketici güven endeksi 63,38 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 103,6 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 93,35 değerine geriledi.
Aralık ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,13 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 76,15 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olup, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven EndeksiTürkiye İstatistik Kurumu
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