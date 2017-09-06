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06 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
6 Eylül Günlük Burç Yorumu
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Ekonominin hali: Sahte altın, etil alkol

Ağustos ayında enflasyon altı buçuk yılın zirvesine çıktı. Hayat pahalılığı iyiden iyiye etkisini gösteriyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik hali değerlendirmek için çok fazla derin ekonomik yorumlar yapmaya gerek yok. Sahte altın ve etil alkolün son günlerde gördüğü talep bunun en büyük belirtisi

Ekonominin hali: Sahte altın, etil alkol

Ağustos ayında enflasyon altı buçuk yılın zirvesine çıktı. Hayat pahalılığı iyiden iyiye etkisini gösteriyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik hali değerlendirmek için çok fazla derin ekonomik yorumlar yapmaya gerek yok. Sahte altın ve etil alkolün son günlerde gördüğü talep bunun en büyük belirtisi

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:52
Ekonominin hali: Sahte altın, etil alkol
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HAYAT pahalılığı son yıllarda hiç olmadığı kadar etkisini gösteriyor. Doların fırlaması altın fiyatlarını da artırırken özellikle Kuzey Kore ile yaşanan füze krizinin ardından güvenli limana talep arttı. Bunların hepsi yaz mevsimine denk gelince düğünlerde altın takmak zorlaştı.

ÇEYREK GRAMI GÖRMÜŞTÜK SAHTE ALTINI GÖRMEMİŞTİK

Vatandaş ise çözümü imitasyon altında buldu. Dün Antalya’dan gelen bu fotoğrafla anlaşıldı ki çeyrek, gram altından sonra gündeme gelen imitasyon altının fiyatları 10 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

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Son yıllarda alkole çok büyük oranda vergi zammı geliyor. Temmuz ayındaki zammın ardından 70’lik rakı 93 TL’ye kadar çıktı. Maliye Bakanı Naci Ağbal da durumu kabul ediyor ve ‘alkol ürünlerindeki vergi çok yüksek’ diyor. Hal böyle olunca vatandaş litresini 47 TL’ye aldığı tarımsal etil alkol ile rakı yapmaya başladı. Anason şurubu ve şeker kullanarak yapılan rakının 70’liği 20 TL’ye mal ediliyor. Öte yandan son yıllarda evde bira yapımı setleri de ilgi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ekonominin hali sahte altın etil alkol
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