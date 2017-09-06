Ekonominin hali: Sahte altın, etil alkol

HAYAT pahalılığı son yıllarda hiç olmadığı kadar etkisini gösteriyor. Doların fırlaması altın fiyatlarını da artırırken özellikle Kuzey Kore ile yaşanan füze krizinin ardından güvenli limana talep arttı. Bunların hepsi yaz mevsimine denk gelince düğünlerde altın takmak zorlaştı.

ÇEYREK GRAMI GÖRMÜŞTÜK SAHTE ALTINI GÖRMEMİŞTİK

Vatandaş ise çözümü imitasyon altında buldu. Dün Antalya’dan gelen bu fotoğrafla anlaşıldı ki çeyrek, gram altından sonra gündeme gelen imitasyon altının fiyatları 10 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

Son yıllarda alkole çok büyük oranda vergi zammı geliyor. Temmuz ayındaki zammın ardından 70’lik rakı 93 TL’ye kadar çıktı. Maliye Bakanı Naci Ağbal da durumu kabul ediyor ve ‘alkol ürünlerindeki vergi çok yüksek’ diyor. Hal böyle olunca vatandaş litresini 47 TL’ye aldığı tarımsal etil alkol ile rakı yapmaya başladı. Anason şurubu ve şeker kullanarak yapılan rakının 70’liği 20 TL’ye mal ediliyor. Öte yandan son yıllarda evde bira yapımı setleri de ilgi görüyor.