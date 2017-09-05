Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
110010
ALTIN
147.272
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4415
EURO
4.0575
05 Eylül 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
5 Eylül Günlük Burç Yorumu
Vitamin ve protein deposu su yosunları
Vitamin ve protein deposu su...
Piezo cerrahisi ile korkulara son
Piezo cerrahisi ile korkulara son
banner468

‘Ekonominin çarkları yağlandı’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "10 günlük tatil 10 milyar lirayı geçen ekonomik hareketlilik yarattı, ekonominin çarklarını yağladı" dedi

‘Ekonominin çarkları yağlandı’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "10 günlük tatil 10 milyar lirayı geçen ekonomik hareketlilik yarattı, ekonominin çarklarını yağladı" dedi

05 Eylül 2017 Salı 00:04
‘Ekonominin çarkları yağlandı’
banner404

İŞLER, 10 günlük bayram tatilinin, zor bir dönemden geçen turizm sektörüne doping etkisi yaptığını söyledi. Tatilcinin ve turizmcinin yüzünün uzatılmış bayram tatiliyle güldüğünü belirten İşler, "10 günlük tatil 10 milyar lirayı geçen ekonomik hareketlilik yarattı, ekonominin çarklarını yağladı" dedi.
‘1 MİLYONLUK İNSAN HAREKETLİLİĞİNE NEDEN OLDU’
Bakanlar Kurulu, turizmcilerin talebi doğrultusunda,  Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olmasına karar vermişti. Kamu çalışanlarının 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı günleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe günü de yarım gün idari izinli sayılmasına karar verilmişti. 26 Ağustos Cumartesi gününden 4  Eylül Pazartesi gününe kadar toplam 10 günlük süre tatil ilan edilmişti. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve  Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı  Mehmet İşler, sona eren uzatılmış ve birleştirilmiş bayram tatilinin ülkede en az bir milyon insanın hareketliliğine yol açtığını belirtti. İşler, şu görüşleri dile getirdi:
‘HER KESEYE UYGUN TATİL İMKANI BULUNDU’
"Uzun bayram tatili 10 milyar lirayı geçen bir ekonomik değer yarattı. Bunun 1.5 milyar lirası konaklama sektöründen, geri kalanı kurban, ulaşım, otobüs, uçak bileti, restoran, akaryakıt gibi şeylerden kaynaklandı. Ekonomimizin ve turizm sektörünün iç dinamiklerini tetikleyen tatil günlerinde bereketli bir dönem yaşadık. Yaratılan değer ve hareketlilik ekonominin çarklarını yağladı. Turizm sektörü bu 10 günlük tatilde geniş fiyat yelpazesinde her keseye uygun tatil seçenekleri sundu. Son tüketici de ekonomik fiyatlarla ve cazip ödeme koşullarıyla tatil yapma imkanı buldu. Yazın son günlerinde bu bereketlilik bizleri son derece memnun etti. İki yıldır kriz dönemini yaşayan sektör bir nebze olsun soluk aldı."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otelciler FederasyonuTÜROFEDBaşkan Yardımcısı Mehmet İşler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komşuda gündem tarımdı
Komşuda gündem tarımdı
ALTSO'dan Yunanistan'a davet
ALTSO'dan Yunanistan'a davet
Erdoğan'dan kadın çiftçiye yardım sözü
Erdoğan'dan kadın çiftçiye yardım sözü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim