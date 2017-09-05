‘Ekonominin çarkları yağlandı’

İŞLER, 10 günlük bayram tatilinin, zor bir dönemden geçen turizm sektörüne doping etkisi yaptığını söyledi. Tatilcinin ve turizmcinin yüzünün uzatılmış bayram tatiliyle güldüğünü belirten İşler, "10 günlük tatil 10 milyar lirayı geçen ekonomik hareketlilik yarattı, ekonominin çarklarını yağladı" dedi.

‘1 MİLYONLUK İNSAN HAREKETLİLİĞİNE NEDEN OLDU’

Bakanlar Kurulu, turizmcilerin talebi doğrultusunda, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olmasına karar vermişti. Kamu çalışanlarının 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı günleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe günü de yarım gün idari izinli sayılmasına karar verilmişti. 26 Ağustos Cumartesi gününden 4 Eylül Pazartesi gününe kadar toplam 10 günlük süre tatil ilan edilmişti. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, sona eren uzatılmış ve birleştirilmiş bayram tatilinin ülkede en az bir milyon insanın hareketliliğine yol açtığını belirtti. İşler, şu görüşleri dile getirdi:

‘HER KESEYE UYGUN TATİL İMKANI BULUNDU’

"Uzun bayram tatili 10 milyar lirayı geçen bir ekonomik değer yarattı. Bunun 1.5 milyar lirası konaklama sektöründen, geri kalanı kurban, ulaşım, otobüs, uçak bileti, restoran, akaryakıt gibi şeylerden kaynaklandı. Ekonomimizin ve turizm sektörünün iç dinamiklerini tetikleyen tatil günlerinde bereketli bir dönem yaşadık. Yaratılan değer ve hareketlilik ekonominin çarklarını yağladı. Turizm sektörü bu 10 günlük tatilde geniş fiyat yelpazesinde her keseye uygun tatil seçenekleri sundu. Son tüketici de ekonomik fiyatlarla ve cazip ödeme koşullarıyla tatil yapma imkanı buldu. Yazın son günlerinde bu bereketlilik bizleri son derece memnun etti. İki yıldır kriz dönemini yaşayan sektör bir nebze olsun soluk aldı."