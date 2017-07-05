'Ekonomik güven endeksi azaldı'

YURT ve dünyadaki ekonomik gelişmelere yer verilen raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi: "TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,27 oranında geriledi. Yıllık enflasyondaki artış ise yüzde 10,9 oldu (Mayıs ayında yüzde 11,7). Enflasyonun önceli aya göre gerilemesinde gıda fiyatları ve giyim fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. İstanbul Sanayi Odası ve Markit işbirliğinde hazırlanan İmalat Sanayi PMI endeksi Haziran ayında 54,7 değerine yükseldi (Mayıs’ta 53,5). Yeni siparişler, üretim ve istihdamdaki artış PMI’ın yükselmesinde etkili oldu. Firmaların yeni siparişleri işleme alması ve biriken işlerin üzerinde çalışması ile imalat sanayi üretimi son 43 ayın en yüksek hızında arttı. Anket verileri yeni siparişlerin Şubat 2011’den bu yana en hızlı oranda arttığına ve iç talebin güçlü olduğuna işaret etti. TÜİK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,5 artarak 13,6 milyar dolar, ithalat ise yüzde 21,7 artarak 20,9 milyar Dolar'a yükseldi. İthalatın geçen yıla göre daha fazla artmasında enerji ithalatının yanı sıra kıymetli metaller, taşlar (altın, mücevher) kalemindeki artış etkili oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayında ihracatın önceki yılın aynı ayına göre 1,8 artarak 12,1 milyar Dolar'a yükseldiğini açıkladı. Haziran’da ilk üç sektör otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler oldu. Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 100,5 değerinden 98,9 değerine geriledi. Tüketici Güveni ve Sektörel Güven endekslerinin düşmesi bunda etkili oldu.

EURO BÖLGESİNDE ENFLASYON AZALDI

ALSİAD'ın raporunda dünya ekonomisindeki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeler yer aldı: "ABD’nin ilk çeyrek büyüme oranı ikinci kez revize edildi. İlkinde yüzde 0,7’den yüzde 1,2’ye revize edilen büyüme oranı, bu defa yüzde 1,4 olarak açıklandı. Ekonomistler revize büyüme oranının, Haziran ayında faizleri artıran FED politikaları için destekleyici olduğu görüşünde. Euro Bölgesi’nde enflasyon Haziran ayında önceki aya göre 0,1 puan azaldı ve yüzde 1,3’e geriledi. Enerji fiyatları artış hızındaki gerileme bu durumda etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ise geçen hafta yaptığı açıklamada enflasyondaki düşüşü deflasyon riski olarak algılamadıklarını açıklamıştı. Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI endeksi son 6 yılın en güçlü artışını kaydederek 57,4’e ulaştı. Özellikle son dönemde siparişlerin yetişmesi için istihdamın artırılması bu durumda etkili oldu. Çin’de de imalat sanayi PMI endeksi Haziran ayında önceki aya göre 0,5 puan artarak 51,7 değerini aldı. Resmi rakamlara göre yeni siparişler ve üretimin arttığı ifade edildi. Japonya’da Sanayi Üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 gerildi. Öte yandan sanayi üretimi için olumlu bir veri açıklandı. Haziran ayında Japon büyük imalatçılar Tankan endeksi ise önceki aya göre 5 puan artarak 17 değerini aldı.