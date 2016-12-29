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Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 18.5 azaldı

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 18.5 azalışla 70.52'ye geriledi

Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 18.5 azaldı
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EKONOMİK güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. 
Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. 
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100'den küçük olması ise ortalama altı güveni göstermekte. 
TÜİK endeksin, ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.
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Etiketler; #Ekonomik güven endeksi #İmalat sanayi #tüik
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