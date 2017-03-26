'Ekonomi görünümünü korudu'

ÇETİNKAYA, son dönemde yaşanan iç ve dış kaynaklı şoklara rağmen Türkiye ekonomisinin görünümünü ve ivmesini koruduğunu söyledi. Dünya ekonomisi uzun bir süreden sonra yeniden büyümeye başladığına dikkat çeken Çetinkaya, “Bu büyümenin bir süre devam etmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde enflasyon, uzunca bir aradan sonra ilk defa hedeflere yaklaşıyor. Bu da küresel ölçekte genişlemeci para politikalarından çıkışı beraberinde getiriyor. Bu durum, küresel faiz oranlarında bir miktar artışa yol açsa da hala faiz oranların tarihsel düşük düzeylerde seyrettiğini görüyoruz. Özetle küresel ekonominin henüz sağlıklı bir büyüme patikasında olmadığını söyleyebiliriz” dedi.

'FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAYAMADIK'

Parasal politikaların uzun vadede dayanıklılık sağlamada yeterli olmayacağını dile getiren Çetinkaya, “Sürdürülebilir büyüme konusundaki kaygıların devam ettiği bir küresel ortamda, yapısal politikaların rolü giderek artmakta. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak biz de son dönemde, bu alanlara daha fazla vurgu yapıyoruz. Türkiye özelinde bakıldığında, son yıllarda gelişmiş ülkelerin maruz kaldığı birçok sorunun ülkemizde yaşanmadığını gördük. Buna rağmen ilerleme sağlanmasında fayda olabilecek bazı önemli alanlar var. Fiyat istikrarını henüz sağlayamamış olmamız ve bununla ilişkili yapısal konular da ilk sıralarda geliyor. Özellikle son 10 yıllık dönemde elde edilen tecrübeler, fiyat istikrarına yönelik daha bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna işaret etmekte. Ülkemizde fiyat istikrarının yapısal alanlarla etkileşimine dair farkındalığın artırılmasında büyük fayda olduğunu düşünmekteyiz. Birçok konu fiyat istikrarını sağladığımız takdirde daha kolay çözümlenebilir. Yapısal düzenlemeler, fiyat istikrarına destek verdiği gibi fiyat istikrarı da yapısal alanlardaki kazanımların daha hızlı elde edilmesini sağlıyor. Bu nedenle fiyat istikrarına yönelik çabalar, ekonomik gelişme ve kalkınma açısından kritik. Son dönemde yaşanan iç ve dış kaynaklı şoklara rağmen Türkiye ekonomisi görünümünü ve ivmesini korudu. Son yıllarda yaşanan farklı nitelikteki şoklara rağmen Türkiye ekonomisi; güçlü finansal sistemi, basiretli para ve maliye politikalarıyla oldukça dirençli bir seyir izledi. Ayrıca yakın dönemde yaşanan şoklar karşısında ekonomi politikalarının koordinasyon anlamında güçlü bir performans sergilediğini de söylemek mümkün” diye konuştu.

'ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM SÜRECEK'

Küresel belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemden geçtiklerini hatırlatan Çetinkaya, “Ana odağımızı kaybetmeden iktisadi temelleri daha da sağlamlaştıran adımlar atmaya devam etmemiz fayda olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda birçok alanda yapılan doğru teşhislerin uzun vadede ülkemizin ihtiyacı olan somut adımlarla desteklenmesi, sürdürülebilir büyüme ve refah artışı açısından büyük önem taşımakta. Merkez Bankası olarak biz de bütüncül yaklaşımımızı korurken, bu sürece katkıda bulunma gayreti içinde olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, bir yandan para politikasını fiyat istikrarı doğrultusunda uygulamaya devam ederken, diğer yandan yapısal alanlarda farklılık oluşturarak, kalıcı çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Son dönemde yaşanan iç ve dış kaynaklı şoklara rağmen Türkiye ekonomisi görünümünü ve ivmesini koruyor. Atılacak adımlar ve devam eden reformlarla birlikte ekonomimizin temelleri uzun vadede güçlü kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.