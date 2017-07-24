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E-ticarette 4 yeni trend

Dört bine yakın e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, yapay zeka algoritmaları ile e-ticaretin perakendede bir yıl içerisinde amiral satın alma mecrası haline geleceğini belirtti

E-ticarette 4 yeni trend

Dört bine yakın e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, yapay zeka algoritmaları ile e-ticaretin perakendede bir yıl içerisinde amiral satın alma mecrası haline geleceğini belirtti

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:05
E-ticarette 4 yeni trend
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DÖRT  bine yakın e-ticaret ve e-ihracat sitesine altyapı hizmeti sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, yapay zeka algoritmaları ile e-ticaretin perakendede bir yıl içerisinde amiral satın alma mecrası haline geleceğini belirerek, “E-ticarette öngörü çağından artık an-görü çağına geçiyoruz. Bu satın alma alışkanlıklarını hatta moda algısını bile değiştirecek” diyor.Yapay zeka algoritmalarının her geçen gün hayatımıza daha çok girmeye başladığını belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticaretin dönüşümüyle ilgili şunları söylüyor:

“Artık e-ticaret tüketiciye dair anlık toplanan veri yığını içinden gelecek öngörüsü yapabilen algoritmalarla şekilleniyor. Gelecekten kasıt bir gün, bir saat hatta bir dakika sonrası bile olabiliyor. Hatta artık öngörü kavramı yerini ‘an-görü’ye bırakmaya başladı. Tüketici verilerinden sonuçlar çıkarmamızı sağlayan algoritmalar neredeyse saniyelerle yarışıyor. Anlık kampanyalar yapılıyor, teklifler veriliyor. Büyük veri değil artık herhangi bir veri anlık olarak kullanılabiliyor.

2018’DE YÜZDE 5’İ GEÇECEK

Önümüzdeki yıl itibariyle genç tüketicilerin çok büyük bölümünün ilk tercihlerinin e-ticaret olacağını öngördüklerini ifade eden Cenk Çiğdemli, “E-ticaret/perakende oranı ülkemizde henüz yüzde 2 civarında. 2018’de an-görü algoritmalarının da desteğiyle yüzde 5’in üzerine çıkacağını düşünüyoruz. 2018’de bazı şirketlerde cironun an az yüzde 50’si mobilden geliyor olacak. Mağazaların, mağaza içi mobil ve internet deneyiminin birleştirildiği yeni anlık konseptler de ortaya çıkacak” diyor.

4 YENİ E-TİCARET TRENDİ

Bugün yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlamış olan bazı satın alma alışkanlıklarının 2018’de iyice yerleşeceğini ifade eden Çiğdemli, 2018 trendlerini 4 maddede aktarıyor.Chatbot ile alışveriş: Kullanıcının sorularına site üzerinden anında cevap veren rehber botlar, alışveriş ve rezervasyon yapmayı kolaylaştıracak.Click Connect Teslimat: Online olarak siparişi verilen bir ürün en yakın mağazadan teslim alınabilecek. Kimse artık kargo beklemek istemiyor.Mobil alışveriş: Bir akıllı telefon kullanıcısı günde ortalama 200 kez telefonuna bakıyor. Ticaretin de bu doğrultuda ilerlemesi kaçınılmaz. Yeni ve yaratıcı e-ticaret uygulamaları geliştirilecek.Sosyal satış: Sosyal medya üzerinden kullanıcı beğenileri ve yorumları, e-ticaret siteleri için stratejik veriler sunuyor. An-görü algoritmaları ile kullanıcıları o an ihtiyacı olan bir ürünü almaya yönlendirmek mümkün. Sosyal medya platformlarında “Satın Al” butonu görmeye alışacağımız bir döneme giriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
E TicaretYeni TrendSosyal Satış
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