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Durum vahim! Önlem alınmazsa zarar çok daha büyüyecek

Dünya çapında etkili olan siber saldırılar, çok ciddi maddi kayıplara neden oluyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa zararın 2021 yılında 6 trilyon dolara çıkması bekleniyor

Durum vahim! Önlem alınmazsa zarar çok daha büyüyecek

Dünya çapında etkili olan siber saldırılar, çok ciddi maddi kayıplara neden oluyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa zararın 2021 yılında 6 trilyon dolara çıkması bekleniyor

29 Haziran 2017 Perşembe 12:25
Durum vahim! Önlem alınmazsa zarar çok daha büyüyecek
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SON dönemlerde yaşanan siber saldırılar dünya çapında büyük maddi kayıplara neden oldu. Özel verilere erişimi engelleyerek fidye isteyen siber saldırganların neden olduğu vaka sayısı yüzde 48 artarken, şirketlerin güvenlik önlemleri için ayırdığı bütçeler azalıyor. Siber saldırıların yol açtığı zararların 2021 yılından itibaren yıllık 6 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Her geçen yıl daha sık görülen siber güvenlik vakalarının, şirketlere maliyeti de bir o kadar artıyor. Buna karşın siber güvenlik önlemleri için ayrılan bütçeler azalıyor. Üst yönetimleri de etkileyen saldırılar, şirket içi vakalardan yüksek nitelikli suçlara kadar uzanıyor. 2015 Global State of Information Security Araştırmasına göre, küresel bilgi güvenliği alanında raporlanan vaka sayısı yüzde 48 artarak, 42,8 milyona ulaştı.

ORTALAMA ZARAR 2,7 MİLYON $

Bu rakam, günde 117 bin 339 saldırı yapıldığı anlamına geliyor. Araştırma verileri, 2009’dan bu yana tespit edilen güvenlik vakalarının yıldan yıla yüzde 66 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Güvenlikle ilgili olayların daha sık yaşanmasıyla, ihlallerin yönetilmesi ve azaltılmasıyla ilgili maliyetler de artış gösteriyor.

Küresel çapta bakıldığında, her bir saldırının tahmini mali zararı, yüzde 34 artış göstererek, 2,7 milyon dolar oldu. 20 milyon doları aşan maddi kayıp rakamları açıklayan organizasyonların sayısı neredeyse iki katına ulaştığı için büyük çaplı zararlar bu yıl daha fazla yaşandı. Artan kaygılara rağmen, araştırma, küresel bilgi güvenliği bütçelerinin 2013 yılına kıyasla yüzde dört düşüş gösterdiğini gözler önüne serdi.

TİCARİ KAYIPTA DEVASA RAKAMLAR

Siber saldırıların global olarak yol açtığı zararların 2021 yılından itibaren yıllık 6 trilyon dolara çıkması bekleniyor. IDC tarafından yayımlanan 2016 Siber Saldırılar Raporu’na göre; siber saldırılara karşı güvenlik için gelecek dönem içinde yılda 1 trilyon dolarlık harcama yapılacak. Siber saldırıların yarısı küçük işletmelere karşı işlenirken, bilgilerin çalınması ve zimmete para geçirme gibi eylemlerle itibar kaybı hedefleniyor.

TÜRKİYE ZARARLI YAZILIM MAĞDURU

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından hazırlanan 2016 yılı Siber Tehdit Durum Raporuna göre ise Türkiye, Avrupa'da fidye yazılım saldırılarını en fazla yaşayan ülke durumundayken, dünyada ABD ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Raporda, özellikle son dönemde on-line bankacılığın siber korsanların hedefinde olduğu vurgulanıyor. Tespitler, Türkiye’nin 11 bin 516 vaka ile Avrupa'da en fazla on-line bankacılık saldırısı alan ülke olduğuna işaret ediyor.

ENERJİNİN GÜVENLİK KARNESİ KÖTÜ

Dünya genelinde yaklaşık bin 800 büyük ölçekli şirket ile yapılan Küresel Bilgi Güvenliği 2016-17 Araştırması da enerji dağıtım sektörünün siber güvenlik karnesine ilişkin çarpıcı bulguları ortaya koyuyor. Enerji dağıtım sektörü firmalarının yüzde 89’u siber güvenlik sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte söz konusu oranın 2015 yılında yüzde 86 seviyesinde olması, şirketlerin teknolojide kaydedilen ilerlemelere paralel olarak artan riskleri yönetmede güçlük çektiğine işaret ediyor. Enerji dağıtım sektöründe faaliyet gösteren firma yöneticilerinin yüzde 66’sı gelecek dönemde siber güvenlik bütçelerinde artış beklediğini belirtse de, söz konusu önlem risklerin azaltılmasında yeterli olmayacak gibi görünüyor.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 13:21
Anahtar Kelimeler:
Siber SaldırıSecurity Araştırması
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