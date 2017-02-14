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Dünyadaki 650 iş merkezinde Türk imzası

Türk müteahhitlik sektörü, yurt dışında bugüne kadar 28,5 milyar dolar tutarında 650 iş ve alışveriş merkezi projesi üstlendi. Rusya, en fazla iş ve alışveriş merkezi projesi üstlenilen ülke olurken bunu Kazakistan, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Libya izledi

Dünyadaki 650 iş merkezinde Türk imzası

Türk müteahhitlik sektörü, yurt dışında bugüne kadar 28,5 milyar dolar tutarında 650 iş ve alışveriş merkezi projesi üstlendi. Rusya, en fazla iş ve alışveriş merkezi projesi üstlenilen ülke olurken bunu Kazakistan, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Libya izledi

14 Şubat 2017 Salı 11:21
Dünyadaki 650 iş merkezinde Türk imzası
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YURT dışında çok önemli projelere imza  atan Türk müteahhitlik sektörü, bugüne kadar 28,5 milyar dolar tutarında 650 iş  ve alışveriş merkezi projesi üstlendi.

 Türk Müteahhitler Birliği (TMB) yetkililerinden alınan  bilgiye göre, Türk firmaları 1972-2016 yıllarında 113 ülkede 335 milyar dolar  tutarında 8 bin 830 proje aldı. Söz konusu projelerin yaklaşık 213 milyar  dolarlık kısmını konut, toplu konut, Hastane, iş merkezi, sosyo-kültürel tesis,  askeri tesisler, turizm tesisleri ve stadyum gibi üst yapı projeleri oluşturdu.

Anılan projelerin yaklaşık yüzde 8,5'i iş ve alışveriş merkezi  projeleri olarak kayıtlara geçti. Türk müteahhitleri tarafından dünyada 28,5  milyar dolar tutarında 650 iş ve alışveriş merkezi inşa edildi.

Rusya bu dönemde en fazla iş ve alışveriş merkezi projesi üstlenilen  ülke olurken bunu Kazakistan, Ukrayna, Suudi arabistan ve Libya izledi.

TMB üyelerinin yurt dışında bugüne dek üstlendiği projeler arasında  Rönesans'ın üstlendiği St. Petersburg-Lakhta Center, Ant Yapı tarafından  üstlenilen Moscow City projesi kapsamındaki Capital City ve Oko Tower projeleri  ile ENKA tarafından yine Moskova'da yapılan Metropolis İş Merkezi, Eurasia  projeleri öne çıktı.

YENİ PAZAR SAHRAALTI Afrika

Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik pazarında yüzde 35'lik paya sahip  Libya, Irak ve Rusya'da son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelerin bu ülkelerdeki  işleri durma noktasına getirmesi, müteahhitleri yeni pazar arayışına itti.

Türk firmaları son dönemde, gelirleri petrol ve değerli maden  ihracatına dayalı olan Sahraaltı Afrika ülkelerine yöneldi. Etiyopya, Nijerya,  Sudan, Kamerun, Kongo, Gana, Mali ve Senegal Türk müteahhitler için hedef ülke  konumuna geldi. Bölgede, yol, köprü, baraj, konut, okul, kongre merkezi, hastane,  turizm ile doğalgaz ve enerji yatırımları öne çıkarken, uluslararası piyasalarda  emtia fiyatlarında yaşanan aşırı düşüşün, bu ülkelerin ekonomilerini de olumsuz  etkilediği ve öngörülen yatırım programlarının ertelenmesine neden olduğu ifade  ediliyor.

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