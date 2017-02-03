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Yeni Alanya E - Gazete

Dünya devinden Türkiye`ye büyük yatırım

Dünyanın büyük oyun şirketi Tencent, 5 milyon dolar yatırımla Türk oyun pazarına giriş yaptığını açıkladı

Dünya devinden Türkiye`ye büyük yatırım

Dünyanın büyük oyun şirketi Tencent, 5 milyon dolar yatırımla Türk oyun pazarına giriş yaptığını açıkladı

03 Şubat 2017 Cuma 16:49
Dünya devinden Türkiye`ye büyük yatırım
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DÜNYA oyun pazarının yüzde 50'sinden fazlasını elinde bulunduran Tencent, Gaming İstanbul 2017 fuarında yeni mobil MOBA oyunu "Strike of Kings"in  Türkiye lansmanını yaptı. 
Tencent Denizaşırı Pazarlar Pazarlama Direktörü Vincent Gao, "Strike Of Kings" oyunu ile Türk oyun pazarına 2017 yılında 5 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirterek,  "Türkiye, mobil oyunda en yüksek potansiyele sahip ülkelerden biri. Avrupa ve Asya arasındaki ayrıca Batı ve Doğu arasındaki köprü olması açısından da çok önemli. Doğu'da başarılı olan bir oyunun Batı'ya yayılması için ilk istasyonun Türkiye olması gerekiyor"  dedi.
Tencent'in, ilk yıl için yatırım harcamalarını reklam, e-spor, lokalizasyon çalışmaları ve kampanyalara ayıracağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vincent GaoStrike Of Kings
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