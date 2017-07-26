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Domates istişaresi

Rusya’ya ihracat yasağı devam eden domates için yeni bir görüşme daha yapılacak. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda domates yasağının kaldırılması gündeme gelecek

Domates istişaresi

Rusya’ya ihracat yasağı devam eden domates için yeni bir görüşme daha yapılacak. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda domates yasağının kaldırılması gündeme gelecek

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:16
Domates istişaresi
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UÇAK krizinin ardından Rusya’ya ihracatı kesilen domates için iki ülke yeniden masaya oturacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya’nın ilk kez partner ülke olacağı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle domates ithalatının istişare edileceğini bildirdi. Dvorkoviç, 18-22 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 86’ncısı düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında enerji, sanayi ve ikili ticaret gibi konuların, Türk ve Rus yetkililer tarafından masaya yatırılacağını belirtti. Rusya’ya domates ithalatının da istişare edilecek konular arasında yer alacağına işaret eden Dvorkoviç, “Bu konuya ilişkin ilk kapsamlı görüşme olacak ancak yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağını söyleyebilmek için henüz erken” ifadelerini kullandı.

Bir tek domates...

Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’den kısıtlı hacimlerde domates ithalatının söz konusu olabileceğini belirterek, sos ve meyve suyu gibi ürünlerin yapımında kullanılmak üzere düşük hacimlerde domates ithal edilebileceğini söylemişti.

Uçak krizi sonrasında Rusya’nın 1 Ocak 2016’dan itibaren ihracat yasağı uyguladığı birçok tarım ürününden en önemlisi domates oldu. Rus hükümeti tarafından 2 Haziran’da yayınlanan kararnameyle, gıda ürünlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılsa da domatese uygulanan ambargo devam etti. 2015’te Türkiye’nin toplam 365 milyon dolarlık domates ihracatının yüzde 71’i yani 259 milyon doları Rusya’dan elde edilirken, bu rakam şu anda sıfıra indi. İki ülke arasında yapılan görüşmelerde domates gündeme gelse de henüz bir sonuç alınamadı.

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Anahtar Kelimeler:
DomatesIstişareRusyaIhracat Yasağı
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