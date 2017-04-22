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Domates fiyatları ne kadar oldu?

Kilosu 4 lirayı bulan domates 3.6 seviyesindeki doları ve 3.9 seviyesindeki euroyu geride bıraktı. Komisyoncular domates fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi

Domates fiyatları ne kadar oldu?

Kilosu 4 lirayı bulan domates 3.6 seviyesindeki doları ve 3.9 seviyesindeki euroyu geride bıraktı. Komisyoncular domates fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:14
Domates fiyatları ne kadar oldu?
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MERSİN sebze halinde domatesin kilosu yeni sezon öncesinde 4 lirayı aşarak, doları ve euroyu geride bıraktı.  Mersin'de hasat sezonunun öncesindeki yüksek talep domates fiyatını yükseltti. Sebze halinde 4 lirayı geçen domates fiyatındaki yükselişin geçici olduğu belirtildi. Komisyoncular da yüksek fiyatın aldatıcı olduğunu, hasadın başlamasıyla birlikte fiyatın düşmesinin beklediklerini dile getirdi. Erdemli Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Fazıl Koşar, "Hava şartları nedeniyle, kışın sert geçmesi nedeniyle normalde nisan başında yapacak olduğumuz domates hasadımız bir ay gecikmiş bulunmakta. Ürettiğimiz mallar şuanda ancak iç piyasamıza yetecek düzeyde, daha doğrusu yetmemekte. Fiyatlarımız şuan 4 lira seviyelerinde fakat bu bir suni fiyat. Esas mayıs ayında oluşacak domates fiyatımız bizim için geçerli olan" dedi. Üreticiyi tatmin edecek fiyatların geçerli olması için ihracatın olmazsa olmaz olduğunu anlatan Koşar, "Kuzey Irak'a çalışan şuan bir firma var. Avrupa'ya, Rusya'ya Ukrayna'ya domates çalışan bir firmamız yok. Önümüzdeki ay bu firmaların önü açılmaz ise Rusya pazarımızın önü açılmazsa fiyatlarda sıkıntı yaşayabiliriz. Kışın da yine geç hasattan dolayı fiyatlarımız 2,5-3 lira seviyesinde seyrediyordu. Biz şimdi yetkililerimizden, ilgili bakanlığımızdan, daha önce söylediğimiz gibi Rusya ve diğer alternatif pazarlarımızın açılması için ivedilikle çalışma bekliyoruz" diye konuştu. Komisyonculardan Mustafa Gür de, "Havaların soğuk ve yağışlı gitmesinden dolayı ürünler geç kaldı. Hasadın başlama zamanı mayıs ayı. Bu mayıs ayı içinde pazar sıkıntımız olacağı görülüyor. Şuandaki fiyatlar suni bir fiyat. Fiyatlar 4 lira civarında ama bunun bu şekinde devam edeceğini tahmin etmiyoruz" dedi.  Fiyatların geçici olduğunu dile getiren manav Mehmet Dolaş ise, "Domates şuanda doları da euroyu da geride bıraktı. Domates fiyatı bir hafta içinde yine normal seviyeye düşebilir" şeklinde konuştu. Dört mevsim domates yetiştirilen Mersin'in Erdemli ilçesinde toplam üretim rekoltesi yıllara göre 500 bin ton ile 800 bin ton arasında değişiyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Domates FiyatlarıKilosu 4 Lira
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