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Doları olanlar dikkat! Az önce...

Dolar TL şu dakikalarda 3.61 seviyesinden işlem görüyor.

Doları olanlar dikkat! Az önce...

Dolar TL şu dakikalarda 3.61 seviyesinden işlem görüyor.

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:52
Doları olanlar dikkat! Az önce...
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Cuma günü reeskont kredilerinin geri ödemelerinin TL olarak yapılabileceğini açıklaması sonrası 3.62'ye kadar gerileyen kur yeni haftaya da düşüşle başladı. Dolar TL 3.62'nin altını gördü. Kur şu dakikalarda 3.61 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 3.84'ten işlemde.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.6660 lira, euronun satış fiyatı ise 3.9070 lira olmuştu. Analistler, cuma günü TCMB'nin reeskont kredilerinde geri ödemelerin TL olarak yapılabileceğini açıklamasının ardından dolar/TL'de düşüşün hızlandığını ve 3.66 desteğinin kırıldığını belirterek, yurt dışında devam eden risk iştahının da desteği ile 3.60 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakları ile Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin de izleneceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
DolarTLMerkez Bankası
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