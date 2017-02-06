Dolarda rüzgar tersine döndü

MERKEZ Bankası’nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımları ve ABD verilerinin ABD’de hızlı bir faiz artışına işaret etmemesinin ardından dolar/TL Cuma günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerine gerilerken, TCMB’nin likidite adımları ile dış piyasalardaki gelişmeler izleniyor.

Piyasalarda gündemin nispeten sakin olduğu bir hafta girmiş olması bekleniyor. TCMB’nin mevcut sıkı duruşunu koruması halinde TL’ye desteğinin de süreceğini belirten bankacılar, çok olumsuz gelişmeler olmadıkça kurda aşağı hareketin de devam edebileceğini belirtiyor.

MERKEZ TL’Yİ DESTEKLİYOR

TCMB’nin ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yaklaşık beş yılın zirvesi olan yüzde 10.37’ye kadar yükselirken, geçen hafta TL’yi destekleyen ana unsurlardan biri oldu. TCMB’nin likidite politikaları ile Ocak ayının ikinci haftasına göre ortalama fonlama maliyetinde 2 puan civarında yükseliş oldu.

TCMB bugün de yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını 25 milyar TL olarak belirlerken, bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor. ABD’de Cuma günü açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin 175,000 olan beklentilerin oldukça üzerinde 227,000 artmasına rağmen işsizlik yüzde 4.7 olan beklentilere karşın yüzde 4.8’e yükseldi.

Bu durum ise Fed faiz artışlarından Mart ihtimalini azaltırken, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde Cuma günü dolara karşı değer kazancı trendi yaratmıştı.

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 10.93, valörde son işlemde yüzde 10.83 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.25, valörde son işlem yüzde 11.30 oldu.





