banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
89439
ALTIN
144.452
DOLAR
3.6755
STERLIN
4.5856
EURO
3.9515
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...

Dolarda rüzgar tersine döndü

Fed'in faiz artırımında Haziran ayını işaret etmesi ve Merkez Bankası'nın TL'yi sıkılaştırma adımlarıyla dolar/TL 3.70'in altına indi. Dolar haftaya 3.68-3.69 bandında başladı. İlerleyen saatlerde 3.66'ya kadar geriledi

Dolarda rüzgar tersine döndü

Fed'in faiz artırımında Haziran ayını işaret etmesi ve Merkez Bankası'nın TL'yi sıkılaştırma adımlarıyla dolar/TL 3.70'in altına indi. Dolar haftaya 3.68-3.69 bandında başladı. İlerleyen saatlerde 3.66'ya kadar geriledi

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:01
Dolarda rüzgar tersine döndü
banner404

MERKEZ Bankası’nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımları ve ABD verilerinin ABD’de hızlı bir faiz artışına işaret etmemesinin ardından dolar/TL Cuma günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerine gerilerken, TCMB’nin likidite adımları ile dış piyasalardaki gelişmeler izleniyor.

Piyasalarda gündemin nispeten sakin olduğu bir hafta girmiş olması bekleniyor. TCMB’nin mevcut sıkı duruşunu koruması halinde TL’ye desteğinin de süreceğini belirten bankacılar, çok olumsuz gelişmeler olmadıkça kurda aşağı hareketin de devam edebileceğini belirtiyor.
MERKEZ TL’Yİ DESTEKLİYOR

TCMB’nin ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yaklaşık beş yılın zirvesi olan yüzde 10.37’ye kadar yükselirken, geçen hafta TL’yi destekleyen ana unsurlardan biri oldu. TCMB’nin likidite politikaları ile Ocak ayının ikinci haftasına göre ortalama fonlama maliyetinde 2 puan civarında yükseliş oldu.
TCMB bugün de yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını 25 milyar TL olarak belirlerken, bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor. ABD’de Cuma günü açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin 175,000 olan beklentilerin oldukça üzerinde 227,000 artmasına rağmen işsizlik yüzde 4.7 olan beklentilere karşın yüzde 4.8’e yükseldi.
Bu durum ise Fed faiz artışlarından Mart ihtimalini azaltırken, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde Cuma günü dolara karşı değer kazancı trendi yaratmıştı.
Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 10.93, valörde son işlemde yüzde 10.83 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.25, valörde son işlem yüzde 11.30 oldu.
 
 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDReutersCumaDolarDolar Ne KadarEuroFaizMerkez BankasıFED
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT'den "Sevgililer Günü" kampanyası
PTT'den "Sevgililer Günü" kampanyası
Yerli ilaç için her şey hazır!
Yerli ilaç için her şey hazır!
Büyükannelere maaş projesi çarşamba günü imzalanıyor!
Büyükannelere maaş projesi çarşamba günü imzalanıyor!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals