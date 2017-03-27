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Dolarda bir aydır böylesi görülmedi

Dolar fiyatları ABD'de sağlık yasasının Kongre'den geçmemesi ardından 3.60'ın altına geriledi. Dolar/TL böylelikle 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru dış piyasaları izleyecek

Dolarda bir aydır böylesi görülmedi

Dolar fiyatları ABD'de sağlık yasasının Kongre'den geçmemesi ardından 3.60'ın altına geriledi. Dolar/TL böylelikle 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru dış piyasaları izleyecek

27 Mart 2017 Pazartesi 10:45
Dolarda bir aydır böylesi görülmedi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ilk büyük yasa teklifi olan sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesinin ardından dolarda görülen değer kaybına paralel dolar/TL de 3.60'ın altına gerilerken, dış piyasalardaki gelişmeler takip ediliyor.
Geçen hafta tasarıya ilişkin beklentilerle genel olarak yatay bir seyir izleyen ve Cuma günü saat 17.52'de 3.6201/3.6210 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 09.02'de 3.5932/3.5988 seviyesinde bulunuyor.
Cuma günü aynı saatte 3.7642/3754 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.7476/3.7528; 3.9088/3.9103 seviyesindeki euro/TL ise 3.9000/3.9061 seviyesinde.
PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK
Yurtiçinde ise bugün saat 14.30'da Mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Haftanın kalanında ise yurt içinde Cuma günü açıklanacak olan dördüncü çeyrek büyüme verisi bekleniyor.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 yılının üçüncü çeyreğinde başta darbe girişimi ve terör olayları olmak üzere küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginlikler ile önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 daraldı.
Piyasalarda ayrıca TCMB'nin likidite adımları da izlenmeye devam edilecek.
Yurtdışında ise bu hafta aralarında Başkan Janet Yellen'ın da olduğu Fed tarafından gelecek açıklamalar izlenecek.
'TRUMP' İLE ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DİP YAPTI
ABD endeks vadeli işlemleri ve dolar sağlık tasarısını geçememesinin ardından Trump'ın vergi kesintilerini ve kamu harcamalarının artırımı önerileri için yeterli destek toplayıp toplayamayacağına ilişkin şüphelerle gerilerken, Asya borsaları da güç bulmakta zorlanıyor.
Trump'ın başlıca seçim vaatlerinden olan Obama dönemi sağlık sigortası düzenlemelerini kaldırmak için hazırladığı tasarıya kendi partisinden destek bulmakta zorlanması altın ve yen gibi güvenli liman varlıklara talebi de artırdı.
Dolar, tasarının geri çekilmesinin ardından ekonomiyi destekleyici politikaların nasıl hayata geçirileceği endişeleriyle iki ayın dip seviyelerine geriledi.
DOLARDA 3.60'IN ALTI ÖNEMLİ
ALB Foreks Yönetmeni Onur Altın, tasarının geçmemesi ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin aşağı gelmeye devam etmesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazandığını söyleyerek, "Faizler yüzde 2.3660 seviyelerine kadar geriledi, dolar/TL de 3.60'ın altını test ediyor. Dolar/TL uzun zamandır 3.60-3.64 bandında kaldığı için 3.60 seviyesinin altı önemli, kalıcı olursa 3.55'e kadar gerileme potansiyeli var. Artık gözler ABD'de vergi reformuna çevrildi. Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında çok güçlü olmadığı algısı piyasada tedirginlik yaratıyor" dedi.
FONLAMA MALİYETİ YÜKSELDİ
Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.
TCMB, para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini son PPK toplantısında 75 baz puan artırması sonrasında bu artışı likidite adımlarıyla fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.
Ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 11.33 seviyesine yükseldi.
TAHVİL BONO PİYASASI
Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde Cuma günü ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 10.80, valörde son işlemde yüzde 10.77 seviyesindeydi.
Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 11.46 seviyesindeydi.

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Anahtar Kelimeler:
DolarYasa TeklifiKongre
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