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Dolar yeni güne nasıl başladı?

Güne yatay başlayan dolar TL, 3,6400 seviyesinde dengelendi

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Güne yatay başlayan dolar TL, 3,6400 seviyesinde dengelendi

21 Nisan 2017 Cuma 11:29
Dolar yeni güne nasıl başladı?
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DÜN küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,6270'e kadar gerileyen dolar TL, günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 3,6415 seviyesinden tamamladı.

Dolar TL, bugün bankalararası piyasada yatay bir başlangıç yaparak saat 09.25 itibarıyla 3,6400 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro TL yüzde 0,15 düşüşle 3,9005, sterlin/TL de yüzde 0,13 değer kaybıyla 4,6640'tan işlem görüyor.

Analistler, yabancı yatırım bankalarının TL'nin ucuz olduğuna yönelik değerlendirmelerinin dolar TL'deki düşüşleri hızlandırdığını belirterek, teknik açıdan 3,6300 seviyesinin destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 3,60 ve 3,55 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, pazar günü Fransa'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun da piyasaların önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı. 

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Son Güncelleme: 21.04.2017 11:31
Anahtar Kelimeler:
Dolar TLEKONOMİ
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