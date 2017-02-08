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Dolar ve Euro'da son durum!

Euro yeniden 4.0 lira sınırını aştı; dolar 3.74 liranın üzerinde

Dolar ve Euro'da son durum!

Euro yeniden 4.0 lira sınırını aştı; dolar 3.74 liranın üzerinde

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:57
Dolar ve Euro'da son durum!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın finans sektörünü eleştiren konuşmasının ardından, küresel piyasalardaki gelişmelere de bağlı olarak yönünü yukarıya çeviren dolar ve euro yeni günde de yükselişini sürdürüyor.
Yeni günün ilk işlemlerinde, dolar 3.7476 lira, euro da 4.0047 lira düzeyine yükseldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) dünkü Ekonomi Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim, bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz; bu politika aslında bir sömürü aracıdır" dedi.
Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum başta kamu bankaları olmak üzere; Merkez Bankası'nın ilan ettiği faizi ikiye katlayarak kredi vermeye yeltenirsen, yüzde 15-16-17 ile bir yere varamayız" dedi.
Erdoğan'ın bu sözlerinin piyasalarda Merkez Bankası'na "müdahale" olarak algılanması üzerine, bu konuşması öncesinde 3.71 lira düzeyinde olan dolar, hızlı bir çıkışla 3.74 lirayı da aştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
TobbDolar Ve EuroMerkez BankasıRecep Tayyip Erdoğan
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