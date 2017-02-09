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Dolar tepetaklak!

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın sıkılaştırmanın devam edeceğine yönelik açıklaması ve Fed'den gelen düşük faiz mesajıyla dolar TL 3,68'in altını gördü

Dolar tepetaklak!

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın sıkılaştırmanın devam edeceğine yönelik açıklaması ve Fed'den gelen düşük faiz mesajıyla dolar TL 3,68'in altını gördü

09 Şubat 2017 Perşembe 17:44
Dolar tepetaklak!
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DOLAR VE EURO DÜŞÜŞTE

DOLAR/TL'DE dün başlayan gevşeme eğilimi sürüyor. Bankalararası piyasada 3,68'in altına kadar gerileyen dolar, 3,68-3,69 bandında hareket ediyor. Euro da 3,93 civarında işlem görüyor.

MB BAŞKANI ÇETİNKAYA PİYASALARA GÜVEN VERDİ
Dolardaki düşüşte iki gelişme etkili oldu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'da yaptığı sunumda mevcut para politikası duruşunun net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte olduğunu, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edeceğini söyledi. Çetinkaya, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

FED'DEN DÜŞÜK FAİZ MESAJI
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 2017 boyunca faiz oranının düşük kalabileceğini belirtti. Bullard, Trump yönetiminin politikalarıyla bu yıl ABD ekonomisinde aşırı ısınma beklemediğini kaydetti.

KUR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Çetinkaya'nın açıklamasıyla 3,70'in altına inen dolar Bullard'ın mesajları sonrası 3,68'in altını gördü. Kur gün içinde 3,7240'a kadar yükselmişti.

DİRENÇ SEVİYESİNİN ALTINDA
Analistler, dolar/TL'de 3,7550'nin direnç, 3,7000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyordu. Yurtiçinde ise piyasalar referandum sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
DolarMerkez BankasıFEDMurat Çetinkaya
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