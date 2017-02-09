Dolar tepetaklak!

DOLAR VE EURO DÜŞÜŞTE

DOLAR/TL'DE dün başlayan gevşeme eğilimi sürüyor. Bankalararası piyasada 3,68'in altına kadar gerileyen dolar, 3,68-3,69 bandında hareket ediyor. Euro da 3,93 civarında işlem görüyor.

MB BAŞKANI ÇETİNKAYA PİYASALARA GÜVEN VERDİ

Dolardaki düşüşte iki gelişme etkili oldu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'da yaptığı sunumda mevcut para politikası duruşunun net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte olduğunu, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edeceğini söyledi. Çetinkaya, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

FED'DEN DÜŞÜK FAİZ MESAJI

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 2017 boyunca faiz oranının düşük kalabileceğini belirtti. Bullard, Trump yönetiminin politikalarıyla bu yıl ABD ekonomisinde aşırı ısınma beklemediğini kaydetti.

KUR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Çetinkaya'nın açıklamasıyla 3,70'in altına inen dolar Bullard'ın mesajları sonrası 3,68'in altını gördü. Kur gün içinde 3,7240'a kadar yükselmişti.

DİRENÇ SEVİYESİNİN ALTINDA

Analistler, dolar/TL'de 3,7550'nin direnç, 3,7000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyordu. Yurtiçinde ise piyasalar referandum sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

