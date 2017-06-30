Dolar ne kadar? 30 Haziran 2017 dolar ve euro fiyatları

İSTANBUL Kapalıçarşı'da 3,5240 liradan alınan dolar 3,5260 liradan, 4,03 liradan alınan euro ise 4,0320 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5210 liradan, euro ise 4,0190 liradan satıldı.

Yurt içinde piyasalar bayram tatili dolayısıyla kapalı. Dün de bayram tatili dolaysısıyla sadece yurt dışı piyasalarda işlem gören dolar/TL, 3,4909 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,20 azalışla 3,5016'dan tamamladı.