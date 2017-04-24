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Dolar, kritik seviyenin altını gördü

Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.60’ın altını test ederek başladı. Bu haftaki en önemli gündem çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı...

Dolar, kritik seviyenin altını gördü

Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.60’ın altını test ederek başladı. Bu haftaki en önemli gündem çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı...

24 Nisan 2017 Pazartesi 09:51
Dolar, kritik seviyenin altını gördü
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FRANSA Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dolar endeksinde yaşanan sert düşüş dolar/TL'nin de güne sert bir düşüşle başlamasını sağladı.
Referandum sonrası beklenen iyimserlik siyasi Gündemin sakinleşme eğilimine tam olarak girememesi nedeniyle daha yavaş hissedildiği TL'de bankacılar bu hafta TCMB'nin faiz kararının ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söylediler.
Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentilerin gerçekleşmemesinin nedenleri arasında, referandumun hemen ardından OHAL'in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa'nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi konular bulunuyor.
Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.5980/3.5999 seviyesinde başladı. Bu verilere göre TL son bir ayın en düşük seviyelerinden haftaya başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 3.7581/3.7610, euro/TL ise 3.9107/3.9140 seviyesinde bulunuyor.
 Merkez Bankası'nın (TCMB) Çarşamba günü sonuçlarını açıklayacağı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarında faizleri sabit tutması beklenirken; geç likidite penceresinde (GLP) azınlık olarak faiz artış beklentileri yer alıyor. Reuters anketine katılan 14 katılımcının tamamı politika faizi, faiz koridorunun alt ve üst bantlarında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Geç likidite penceresinde ise 14 katılımcıdan sekizi artış beklemezken, bir katılımcı 25 baz puan, 4 katılımcı 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puan artış öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DolarKritik SeviyeTcmb
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