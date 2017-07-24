Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

KREDİ derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde bir değişime gitmemesi sonrası dolar/TL haftaya Cuma günü kapanış seviyelerinden başlarken bankacılar kur ve faizde küresel piyasaların, Almanya ile yaşanan gerilimin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez Arap ülkelerine yapacağı gezinin takip edileceğini söylediler.Erdoğan dün başladığı seyahatinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret ediyor. Türkiye ekonomisi açısından önemli bir finansman kaynağı olan bu ülkelere yapılacak ziyaret ile Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki sorunlara Türkiye arabuluculuk yapmaya çalışıyor.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri "terör örgütlerini finanse ettiği gerekçesiyle" Katar ile diplomatik ilişkilerini keserek bu ülkeye bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı.Öte yandan Fitch, yüksek dış finansman gereksinimi ile siyasi ve jeopolitik risklere karşılık güçlü mali performansa dikkat çekerek Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeyin bir altında olan BB+ kredi notunu teyit etti ve durağan olan not görünümünde değişiklik yapmadı.Piyasalarda bir not artışı beklenmezken bankacılar olası bir görünüm değişikliğinin pozitif algılanacağını belirtmişti. Ancak bir değişim olmaması sonrası piyasalarda Fitch kararına herhangi bir tepki görülmedi.Almanya ile yaşanan diplomatik gerginlik sonrası Perşembe günü 3.5440'a kadar yükselen dolar/TL, ECB açıklamalarının desteğiyle haftayı 3.53 civarında tamamlamıştı. Bu sabah da kur Cuma günü kapanış seviyelerine göre anlamlı bir değişim göstermeyerek güne saat 0823'te 3.5300/3.5310 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 3.8248/3.8261, euro/TL ise 4.1195/4.1212 seviyesinde.İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan insan hakları aktivistlerinden birinin Alman vatandaşı olması Ankara Berlin ilişkilerinde yeni bir krize neden olurken, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye ile ilişkilerin eskisi gibi devam edemeyeceğini ve Türkiye'ye yönelik adımları değerlendirdiklerini açıklamıştı.Ankara ise 'talihsiz' olarak nitelendirdiği açıklamanın ardından özellikle ekonomik ilişkileri bulandırmaya yönelik açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Piyasalar Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından biri olan Almanya ile ilişkilerin daha da gerilip gerilmeyeceğini yakından izliyor.Dolar endeksi bugün euronun kazanımlarını artırmasına paralel olarak yaklaşık 13 ayın en düşük seviyesinde tutunmaya çalışırken, ABD siyasi çalkantı Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi destekleme politikaları ve vergi reformu vaadini hayata geçirebileceği beklentilerini zayıflatıyor.ABD seçimlerinde Rusya'dan yardım aldığı iddiasıyla başlayan soruşturmalarla uğraşan Trump yönetimi, Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'ın dikkatleri başkanın yakın çevresindeki çalkantıları dikkat çeken istifasının ardından yeni bir sözcü atadı.Dolar endeksi, 93.823 ile Haziran 2016'dan bu yana en düşük seviyesiyi gördükten sonra, bugün yatay seyrederek 93.854'de bulunuyor.ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri US10YT=RR ise Wall Street'teki gerilemeye paralel olarak canlanan güvenli liman talebinin etkisiyle Cuma günü üç haftanın en düşük seviyesini gördü.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.51, valörde son işlemde yüzde 10.52 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.41, valörde son işlem yüzde 11.40 oldu.