Doğan Holding’ten KAP’a ‘Milta’ açıklaması

AÇIKLAMA Doğan Holding tarafından KAP'a yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Yönetim Kurulumuz'un 25/07/2017 tarihli toplantısında; tamamı ödenmiş 1.300.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımızMilta Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve senede bağlanmış 1.300.000 adet payın (pay senetlerinin), düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve Sözleşme'de belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak tamamının "Kapanış" tarihindeki "net borç" tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105.000.000.( Yüzbeşmilyon ) Amerikan Doları bedel üzerinden Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi'ne satış ve devrine karar verilmiştir. Konu ile ilgili önemli gelişmeler olduğu takdirde, ilgili yasal mevzuat gereğince, kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.”
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