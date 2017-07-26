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Doğan Holding’ten KAP’a ‘Milta’ açıklaması

Doğan Holding sermayesinde yüzde 100 paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Milta Turizm'in tamamını 105 milyon dolara Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek Art Kalamış şirketine satmaya karar verdi

Doğan Holding’ten KAP’a ‘Milta’ açıklaması

Doğan Holding sermayesinde yüzde 100 paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Milta Turizm'in tamamını 105 milyon dolara Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek Art Kalamış şirketine satmaya karar verdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:52
Doğan Holding’ten KAP’a ‘Milta’ açıklaması
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AÇIKLAMA Doğan Holding tarafından KAP'a yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:  “Yönetim Kurulumuz'un 25/07/2017 tarihli toplantısında; tamamı ödenmiş 1.300.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımızMilta Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve senede bağlanmış 1.300.000 adet payın (pay senetlerinin), düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve Sözleşme'de belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak tamamının "Kapanış" tarihindeki "net borç" tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105.000.000.( Yüzbeşmilyon ) Amerikan Doları bedel üzerinden Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi'ne satış ve devrine karar verilmiştir. Konu ile ilgili önemli gelişmeler olduğu takdirde, ilgili yasal mevzuat gereğince, kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
Doğan HoldingKapTurizm
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