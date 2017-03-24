Doğalgazda ocak ayında tüketim rekoru kırıldı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayı Türkiye'de en çok doğalgaz tüketilen ve ithal edilen ay olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi soğuk hava şartlarının da etkisiyle ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,24 artarak 6 milyar 379 milyon metreküpe çıktı. Türkiye, Ocak 2016'da 5 milyar 783 milyon metreküple tüm zamanların aylık doğalgaz tüketim rekorunu kırmıştı. Ocak 2017 hem bu tüketim değerinin, hem de aylık 6 milyar metreküp tüketim sınırının aşıldığı ilk ay oldu.



Tüketim rekorunda aslan payı konutların

Ocak ayında konutlardaki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,19 artarak 2 milyar 946 milyon metreküpe yükseldi. Bu ayda en çok doğalgaz konutlar tarafından tüketilirken, tüm zamanların en yüksek aylık konut tüketimine de yine ocak ayında erişildi.

Söz konusu dönemde, toplam 596 milyon metreküplük artışın 474 milyon metreküpü konutlardaki ısınma amaçlı ekstra tüketimden kaynaklandı. Böylece doğalgazda geçen yılın ocak ayına kıyasla görülen artışın yaklaşık yüzde 80'i konutlardaki tüketimle gerçekleşti.

Ocakta konutlardaki tüketimi ise 1 milyar 321 milyon metreküple elektrik santralleri izledi.



Tüketim artışı ithalatta rekor getirdi

Geçen yılın ocak ayında 5 milyar 392 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı da bu yılın ocak ayında yüzde 9,7 artışla 5 milyar 914 milyon metreküpe ulaştı. Böylece, 2017 ocak ayı en çok doğalgaz ithal edilen ay rekorunu da kırdı.

En fazla doğalgaz ithalatı, ocak ayında 2 milyar 829 milyon metreküple Rusya’dan gerçekleştirildi.

Doğalgaz ithalatında Rusya’yı 790 milyon metreküple İran ve 637 milyon metreküple Cezayir izledi. Boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı toplam 4 milyar 209 milyon metreküp olarak gerçekleşti.



Tüketimdeki artış LNG ile karşılandı

Ocakta boru hatları ile yapılan doğalgaz ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre sabit kalırken, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yüzde 47 artışla 1 milyar 705 milyon metreküpe yükseldi. Ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre 545 milyon metreküp daha fazla LNG ithalatı gerçekleşti.

Böylece, söz konusu dönemde toplam doğalgaz tüketimindeki 596 milyon metreküp artışın, yüzde 91'i LNG tesislerinden karşılandı.

En çok LNG 637 milyon metreküple Cezayir'den gelirken, bu ülkeyi 384 milyon metreküple Nijerya ve 350 milyon metreküple Katar izledi.

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ve ithalatı kış şartlarıyla eş zamanlı olarak aralık ve ocak aylarında en yüksek seviyelere ulaşıyor.

EPDK tarafından yayımlanan aylık doğalgaz piyasası raporlarına göre, 2016 ocak ayı 5 milyar 783 milyon metreküp, 2015 yılı ocak ayı 5 milyar 471 milyon metreküp, 2014 yılı ocak ayı 5 milyar 432 milyon metreküp, 2013 yılı aralık ayı 5 milyar 460 milyon metreküplük doğalgaz tüketimiyle daha önce en yüksek tüketimlerin kaydedildiği aylar olmuştu.

