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Doğalgazda ocak ayında tüketim rekoru kırıldı

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,24 artışla 6,3 milyar metreküpe ulaşırken, bu rakam aylık bazda doğalgaz tüketiminde tüm zamanların rekoru oldu

Doğalgazda ocak ayında tüketim rekoru kırıldı

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,24 artışla 6,3 milyar metreküpe ulaşırken, bu rakam aylık bazda doğalgaz tüketiminde tüm zamanların rekoru oldu

24 Mart 2017 Cuma 12:16
Doğalgazda ocak ayında tüketim rekoru kırıldı
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ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden  derlediği bilgilere göre, ocak ayı Türkiye'de en çok doğalgaz tüketilen ve ithal  edilen ay olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin doğalgaz tüketimi soğuk hava şartlarının da etkisiyle  ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,24 artarak 6 milyar 379 milyon  metreküpe çıktı. Türkiye, Ocak 2016'da 5 milyar 783 milyon metreküple tüm  zamanların aylık doğalgaz tüketim rekorunu kırmıştı. Ocak 2017 hem bu tüketim  değerinin, hem de aylık 6 milyar metreküp tüketim sınırının aşıldığı ilk ay oldu.
 
Tüketim rekorunda aslan payı konutların 
Ocak ayında konutlardaki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına  kıyasla yüzde 19,19 artarak 2 milyar 946 milyon metreküpe yükseldi. Bu ayda en  çok doğalgaz konutlar tarafından tüketilirken, tüm zamanların en yüksek aylık  konut tüketimine de yine ocak ayında erişildi.
Söz konusu dönemde, toplam 596 milyon metreküplük artışın 474 milyon  metreküpü konutlardaki ısınma amaçlı ekstra tüketimden kaynaklandı. Böylece  doğalgazda geçen yılın ocak ayına kıyasla görülen artışın yaklaşık yüzde 80'i  konutlardaki tüketimle gerçekleşti.
Ocakta konutlardaki tüketimi ise 1 milyar 321 milyon metreküple  elektrik santralleri izledi.
 
Tüketim artışı ithalatta rekor getirdi
Geçen yılın ocak ayında 5 milyar 392 milyon metreküp olan doğalgaz  ithalatı da bu yılın ocak ayında yüzde 9,7 artışla 5 milyar 914 milyon metreküpe  ulaştı. Böylece,   2017 ocak ayı en çok doğalgaz ithal edilen ay rekorunu da  kırdı.
En fazla doğalgaz ithalatı, ocak ayında 2 milyar 829 milyon metreküple  Rusya’dan gerçekleştirildi.
Doğalgaz ithalatında Rusya’yı 790 milyon metreküple İran ve 637 milyon  metreküple Cezayir izledi. Boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı toplam 4  milyar 209 milyon metreküp olarak gerçekleşti.
 
Tüketimdeki artış LNG ile karşılandı
Ocakta boru hatları ile yapılan doğalgaz ithalatı bir önceki yılın  aynı ayına göre sabit kalırken, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yüzde 47  artışla 1 milyar 705 milyon metreküpe yükseldi. Ocakta bir önceki yılın aynı  ayına göre 545 milyon metreküp daha fazla LNG ithalatı gerçekleşti.
Böylece, söz konusu dönemde toplam doğalgaz tüketimindeki 596 milyon  metreküp artışın, yüzde 91'i LNG tesislerinden karşılandı.
En çok LNG 637 milyon metreküple Cezayir'den gelirken, bu ülkeyi 384  milyon metreküple Nijerya ve 350 milyon metreküple Katar izledi.
Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ve ithalatı kış şartlarıyla eş zamanlı  olarak aralık ve ocak aylarında en yüksek seviyelere ulaşıyor.
EPDK tarafından yayımlanan aylık doğalgaz piyasası raporlarına göre,  2016 ocak ayı 5 milyar 783 milyon metreküp, 2015 yılı ocak ayı 5 milyar 471  milyon metreküp, 2014 yılı ocak ayı 5 milyar 432 milyon metreküp, 2013 yılı  aralık ayı 5 milyar 460 milyon metreküplük doğalgaz tüketimiyle daha önce en  yüksek tüketimlerin kaydedildiği aylar olmuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
EpdkDoğalgazTüketim Rekoru
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