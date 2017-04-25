Doğalgazda 50 milyar metreküple rekor bekleniyor

TÜRKİYE Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, bu yılın ilk çeyreğinde doğalgaz tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyar metreküp daha fazla gerçekleştiğini belirterek, "GAZBİR olarak bu yıl sonu tüketim tahminini 47,5 milyar metreküp olarak açıklamıştık ama ısınma amaçlı tüketime ilave olarak, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminde de geçen yıla göre artış olacağı beklentisi ağırlık kazandı. Bu yıl, 50 milyar metreküpe yaklaşan bir tüketimle tüm zamanların rekoru gerçekleşebilir." dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, doğalgaz tüketiminde yılın ilk çeyreğinde görülen artışın, havanın tahmin edilenden daha soğuk olmasından kaynaklandığını ve bu dönemde günlük en yüksek tüketimin 240 milyon metreküpü geçtiğini söyledi. Yılda 1 milyon yeni tüketicinin doğalgaza kavuştuğu bilgisini paylaşan Arslan, bu nedenle önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl günlük pik talebin bir önceki yıla göre 10 milyon metreküp artacağını ifade etti.

Arslan, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminin de bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık artışla 3,6 milyar metreküp seviyesinde gerçekleştiğini, bu artışın yıl içinde de devam etmesinin beklendiğini aktardı.

GAZBİR olarak 2017 yıl sonu tüketim tahminini 47,5 milyar metreküp olarak açıkladıklarını anımsatan Arslan, şunları söyledi:

"Ancak 2017 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre 3 milyar metreküpe yakın artış olduğunu gördük. Isınma amaçlı tüketime ilave olarak, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminde de geçen yıla göre artış olacağı beklentisi ağırlık kazandı. Bu yaklaşımla, önceki yıla göre ciddi bir düşüşle, 46 milyar metreküp doğalgaz tüketimiyle tamamlanan 2016'dan sonra tüm zamanların rekor tüketimini 2017 yılında gerçekleştirebiliriz. Hatırlanacağı üzere şu ana kadar en yüksek tüketim 2014 yılında 48,7 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti. GAZBİR olarak bu yıl için yapmış olduğumuz öngörüyü güncelliyoruz. Bu yıl 50 milyar metreküpe yaklaşan tüketimle tüm zamanların rekoru gerçekleşebilir."

Yüzer LNG tesisi çare oldu

GAZBİR verilerine göre, bu yıl ocak-mart döneminde gerçekleşen doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Geçen yıl ilk çeyrekte 14 milyar metreküp doğalgaz tüketilmişken, bu yılın aynı döneminde tüketim miktarı 17 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kış mevsiminin ülke genelinde oldukça soğuk geçmesi nedeniyle, bir konut ortalama geçen yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte 100 metreküp daha fazla doğalgaz tüketti.

Söz konusu dönemler itibarıyla artan talebe paralel olarak ithalat miktarı da artış gösterdi. Kış döneminde artan talebin büyük kısmı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının girişimiyle 2016'nın Aralık ayında İzmir Aliağa'da devreye alınan, Türkiye'nin ilk LNG depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi (FSRU) aracılığıyla karşılandı.

Arz kaynakları arasında yüzde 20 paya sahip olan LNG'nin bu yılın ilk çeyreğindeki payı böylece yüzde 25 seviyesine yükseldi.Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, bu yılın ilk çeyreğinde doğalgaz tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyar metreküp daha fazla gerçekleştiğini belirterek, "GAZBİR olarak bu yıl sonu tüketim tahminini 47,5 milyar metreküp olarak açıklamıştık ama ısınma amaçlı tüketime ilave olarak, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminde de geçen yıla göre artış olacağı beklentisi ağırlık kazandı. Bu yıl, 50 milyar metreküpe yaklaşan bir tüketimle tüm zamanların rekoru gerçekleşebilir." dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, doğalgaz tüketiminde yılın ilk çeyreğinde görülen artışın, havanın tahmin edilenden daha soğuk olmasından kaynaklandığını ve bu dönemde günlük en yüksek tüketimin 240 milyon metreküpü geçtiğini söyledi. Yılda 1 milyon yeni tüketicinin doğalgaza kavuştuğu bilgisini paylaşan Arslan, bu nedenle önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl günlük pik talebin bir önceki yıla göre 10 milyon metreküp artacağını ifade etti.

Arslan, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminin de bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık artışla 3,6 milyar metreküp seviyesinde gerçekleştiğini, bu artışın yıl içinde de devam etmesinin beklendiğini aktardı.

GAZBİR olarak 2017 yıl sonu tüketim tahminini 47,5 milyar metreküp olarak açıkladıklarını anımsatan Arslan, şunları söyledi:

"Ancak 2017 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre 3 milyar metreküpe yakın artış olduğunu gördük. Isınma amaçlı tüketime ilave olarak, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminde de geçen yıla göre artış olacağı beklentisi ağırlık kazandı. Bu yaklaşımla, önceki yıla göre ciddi bir düşüşle, 46 milyar metreküp doğalgaz tüketimiyle tamamlanan 2016'dan sonra tüm zamanların rekor tüketimini 2017 yılında gerçekleştirebiliriz. Hatırlanacağı üzere şu ana kadar en yüksek tüketim 2014 yılında 48,7 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti. GAZBİR olarak bu yıl için yapmış olduğumuz öngörüyü güncelliyoruz. Bu yıl 50 milyar metreküpe yaklaşan tüketimle tüm zamanların rekoru gerçekleşebilir."

Yüzer LNG tesisi çare oldu

GAZBİR verilerine göre, bu yıl ocak-mart döneminde gerçekleşen doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Geçen yıl ilk çeyrekte 14 milyar metreküp doğalgaz tüketilmişken, bu yılın aynı döneminde tüketim miktarı 17 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kış mevsiminin ülke genelinde oldukça soğuk geçmesi nedeniyle, bir konut ortalama geçen yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte 100 metreküp daha fazla doğalgaz tüketti.

Söz konusu dönemler itibarıyla artan talebe paralel olarak ithalat miktarı da artış gösterdi. Kış döneminde artan talebin büyük kısmı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının girişimiyle 2016'nın Aralık ayında İzmir Aliağa'da devreye alınan, Türkiye'nin ilk LNG depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi (FSRU) aracılığıyla karşılandı.

Arz kaynakları arasında yüzde 20 paya sahip olan LNG'nin bu yılın ilk çeyreğindeki payı böylece yüzde 25 seviyesine yükseldi.