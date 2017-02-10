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Dizel sayısı 10 yılda yüzde 400 arttı

Trafiğe kayıtlı dizel otomobillerin sayısı 2007-2016 döneminde yaklaşık yüzde 400 artışla 763 bin 946'dan 3 milyon 803 bin 772'ye yükseldi. Aynı dönemde LPG'li otomobillerin sayısı yüzde 143 artış gösterirken, benzinli otomobil sayısı yüzde 18,4 geriledi

Dizel sayısı 10 yılda yüzde 400 arttı

Trafiğe kayıtlı dizel otomobillerin sayısı 2007-2016 döneminde yaklaşık yüzde 400 artışla 763 bin 946'dan 3 milyon 803 bin 772'ye yükseldi. Aynı dönemde LPG'li otomobillerin sayısı yüzde 143 artış gösterirken, benzinli otomobil sayısı yüzde 18,4 geriledi

10 Şubat 2017 Cuma 13:11
Dizel sayısı 10 yılda yüzde 400 arttı
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TÜRKİYE'DE 2007-2016 döneminde trafiğe kayıtlı dizel Otomobillerin sayısı yaklaşık yüzde 400 artış göstererek 763 bin 946'dan 3 milyon 803 bin 772'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 10 yılda otomobil kullanıcılarının tercihinde en çok artış görülen yakıt türü dizel oldu.

Buna göre, 2007-2016 dönemini kapsayan dönemde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 62 artışla 13 milyon 22 bin 945'ten 21 milyon 90 bin 424'e yükseldi. Yani bu dönemde trafiğe 8 milyon 67 bin 479 araç eklendi.

ARTIŞ ORANINDA KAMYONETLER LİDER

En yüksek artış oranı yüzde 82 ile kamyonetlerde görülürken, 2007 yılında 1 milyon 890 bin 459 olan kamyonet sayısı, geçen yıl 3 milyon 442 bin 483'e ulaştı. Otomobillerin sayısı yüzde 75 artışla 6 milyon 472 bin 156'dan 11 milyon 317 bin 998'e yükselirken, araç sayılarındaki artış oranı minibüslerde yüzde 25, otobüslerde yüzde 16, kamyonlarda yüzde 13, motosikletlerde yüzde 50, traktörlerde ise yüzde 33 oldu.

Dizel otomobillerin trafikteki oranında son 10 yılda önemli artış görüldü. Söz konusu oran 2007 yılında yüzde 11,8 iken, geçen yıl yüzde 33,6'ya ulaştı. Dizel otomobil sayısı 2007 yılında 763 bin 946 iken, 10 yılda yüzde 398 artarak geçen yıl itibarıyla 3 milyon 803 bin 772'ye yükseldi.

LPG'li otomobillerin trafikteki oranı son 10 yılda 28,2'den yüzde 39,2'ye çıkarkan, bu yakıt türündeki otomobil sayısı da 1 milyon 826 bin 126'dan yüzde 143 artışla 4 milyon 439 bin 631'e çıktı.

YAKIT TERCİHİ DEĞİŞİYOR

Türkiye'de son 10 yılda otomobillerde yakıt tercihi değişim gösterdi. 2007 yılında otomobillerin yüzde 57,4'üne karşılık gelen 3 milyon 714 bin 973'ü benzinliyken, bu rakam aradan geçen 10 yılda yüzde 18,4 azalışla 3 milyon 31 bin 744'e geriledi. Geçen yıl itibarıyla benzinli otomobillerin trafikteki oranı yüzde 26,8'e düştü.

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DİZELTrafiğe Kayıtlı Dizel OtomobilLpg
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