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Dikkat! İtiraz için son hafta

MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Mustafa Güneş son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan emlak vergilerindeki değer artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güneş, emlak vergilerine itiraz için son tarih olarak 31 Temmuz'u işaret etti

Dikkat! İtiraz için son hafta

MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Mustafa Güneş son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan emlak vergilerindeki değer artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güneş, emlak vergilerine itiraz için son tarih olarak 31 Temmuz'u işaret etti

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:46
Dikkat! İtiraz için son hafta
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EMLAK Vergisi Kanunu uyarınca dört yılda bir hesaplanan emlak vergisi oranlarında 2018 yılı için öngörülen bedellerin eskiye oranla dört, hatta beş katına çıkması üzerine MGC Legal Hukuk Bürosu açıklamalarda bulundu. İtirazlar için son günün 31 Temmuz olduğu bildirildi.

MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Mustafa Güneş gündemdeki emlak vergisi artışlarına ilişkin “213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye’de bulunan tüm binalar, araziler ve arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisi oranları, Emlak Vergisi Kanununun 11. maddesine göre tespit edilmektedir. Tespit işlemi Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinde gösterilen usule göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak yapılmaktadır. Vergi değeri ise Takdir Komisyonlarınca dört yılda bir kez hesaplanmaktadır. 2018 yılında yeni belirlenen vergi değerleri yürürlüğe girecek ve 4 yıl süre ile geçerli olacaktır” dedi. Av. Güneş, “Verilen süre içinde herhangi bir vergi mahkemesi nezdinde dava açılmamış ise takdir edilen vergi değeri kesinleşecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için, gayrimenkul sahipleri önce vergi değerlerini muhtarlıklardan öğrenmeliler. Eğer haksız bir değerleme ile karşılaştıklarını düşünüyorlarsa, 31 Temmuz’a kadar hukuki itirazlarını yapabilirler” diye konuştu.

Kanun gereğince, yeni emlak vergisi değerlerinin yürürlüğe girmeden 4 ay önce kamuya duyurulması zorunlu olduğundan dolayı, Takdir Komisyonlarınca ilgili yerlere bildirimlerin yapılmaya başlandığı söyleyen Güneş, “Bildirimlerin başlamasıyla bedellerin eskiye oranla dört, hatta beş katına kadar çıktığı mahaller olduğu kamuoyuna yansımaktadır” dedi.

Kimi mahallerdeki bu denli yüksek artışın gayrimenkul sahiplerini zor durumda bırakabileceğini belirten Av. Mustafa Güneş, “Takdir Komisyonları arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitini dört yılda bir yapmakla yükümlüdür. Yani emlak sahipleri yeni açıklanan bedel üzerinden 4 yıl boyunca emlak vergisi ödemesi yapacaklar. Takdir Komisyonlarınca binaların vergi değeri belirlenirken kullanılış tarzı, inşaatın nevi ve sınıfına göre; arsaların vergi değeri metrekare; arazi vergi değerinin takdiri, arazinin cinsi, sınıfı ve kullanma durumu da değerlendirildiğinden, her gayrimenkulün tabii olacağı vergi değeri birbirinden farklılık gösterebilmektedir” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 17:48
Anahtar Kelimeler:
MGC Legal Hukuk BürosuOrtağı Av. Mustafa Güneş
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