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Dibek kahvesiyle ulusal zincir oldu

Mardinli Yertüm ailesinin kahve ve kuruyemiş markası Artukbey, geçen yıl büyük atak yaptı ve 17 ilde 37 şubeli bir zincir haline geldi. Bu yıl da 30 şube açmayı planlayan Artukbey Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, “Mardin çok tarihi bir şehir. Neden bir dünya markası çıkmasın” diyor

Dibek kahvesiyle ulusal zincir oldu

Mardinli Yertüm ailesinin kahve ve kuruyemiş markası Artukbey, geçen yıl büyük atak yaptı ve 17 ilde 37 şubeli bir zincir haline geldi. Bu yıl da 30 şube açmayı planlayan Artukbey Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, “Mardin çok tarihi bir şehir. Neden bir dünya markası çıkmasın” diyor

07 Şubat 2017 Salı 08:39
Dibek kahvesiyle ulusal zincir oldu
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TÜRKİYE’nin her yöresinden, ulusal ve uluslararası marka olmaya aday yeni girişimlerin sayısı artıyor. Mardin’de 1910’dan beri ticaretle uğraşan Yertüm ailesinin dördüncü kuşak gençleri (Tacettin, Aydın ve Mehmet), aile şirketi Artuk Bey’in sadece 1 yılda 17 vilayette 37 şubeli bir kuru kahve, kuruyemiş ve şekerleme zinciri haline getirmeyi başardı. Bu yıl da franchising yöntemiyle ülke genelinde 30 şube açılmasını planlayan Artukbey Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, “Hedefimiz küresel kahve zincirleri gibi dünya markası olmak. Mardin çok tarihi bir şehir. Neden bir dünya markası çıkmasın” diyor. Tacettin Yertüm şöyle konuşuyor:
“Dedelerimiz Osmanlı zamanında kervan işletirmiş. Türkiye ile Irak, Suriye ve Yemen arasında nohut, kumaş, iplik vb ürünlerin ticaretini yaparmış.  Sonraki yıllarda da bu işimiz lojistike dönüştü. Aynı zamanda da bazı ürünlerde toptancılık devam etti. Sonradan kahve ve kuruyemiş ağırlıklı bir ticarete dönüştü. Mardin içinde ilk perakende dükkânımızı açınca gördüğümüz yüksek talep üzerine de bir üretim tesisi kurma kararı aldık ve iki yıl önce yaklaşık 20 milyon lira yatırımla Mardin OSB içinde 
5 bin metrekare alanda 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip fabrikamızı kurduk. 2016’da da franchising ile şubeleşmeye başladık. 37 şube olduk. Şu anda sadece kendi şubelerimiz için üretiyoruz. Kuru kahve, kuruyemiş, helva, şekerlemede 400 çeşit ürüne ulaştık.
DİBEK İLE ÜNLENDİK
Kahvelerimizle ön plandayız ve kahve markası olarak algılanmak istiyoruz. Biz Mardin’de dibek kahvemizle ünlendik. Formülü bize ait olan ve 35 metrekarelik dükkanda kuyruklar oluşturan bir lezzet. Ayrıca Süryani Kahvesi gibi yerel lezzetleri de ulusal pazara çıkarmış olduk. Şu anda fabrikamızda 35 kişi dükkânlarda da 250 kişi çalışıyor. Aslında franchising isteyen çok fazla. Bu nedenle bir taraftan da altyapımızı ve sistemimizi güçlendiriyoruz. Daha kurumsal bir zincir olmak için 6 aydır profesyonellerden eğitimler alıyoruz. Ölçülü ve hazmederek büyüyeceğiz. Bu sene 30 yeni şube açmayı planlıyoruz. Yıl sonunda muhtemelen 67 şubeli bir zincir olacağız. Hem Artukbey Shop hem de Artukbey Kafe olarak yayılıyoruz.
ZİNCİRLERE ÜRÜN
Tek kullanımlık Türk kahvesi, dibek kahvesi, Süryani kahvesi, damla sakızlı kahveler, şekerlemeler, kuruyemişlerden ulusal perakende zincirleri için de ürün yapıyoruz. Yakında 200 civarında yeni ürün eklenecek. Böylece büyük perakende zincirlerinde de Artukbey olacak. Yabancı kahve zincirleriyle rekabete hazırız. Nasıl onların özel ürünleri varsa bizim de yerel ve özel ürünlerimiz var. Ayrıca küresel kahve lezzetleri de ürün gamımızda bulunuyor. Türkiye’den dünyaya bir kahve markası olarak yayılacağız. Mardin gibi tarihi bir şehirden neden dünya markası çıkmasın. Biz bu konuda çalışıyoruz ve Allah’ın izniyle bunu başaracağız.”
İHRACAT İÇİN HAZIRIZ
ARTUKBEY Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, önünüzdeki 5 yıl içinde, Gaziantep, İstanbul ve Karadeniz’de yatırımlar yapacaklarını, Avrupa ve Ortadoğu’ya ihracat yapan bir marka haline geleceklerini söylüyor. Yertüm, şöyle konuşuyor: “İhracata her an başlayabiliriz. Mesela Irak’a distribütörlük için görüşmelerimiz sürüyor. İhracat için ürün hazırlığımız da başladı. Üretim altyapımız bu kadar talebi karşılamak için yeterli. Bu yıl sonunda 67 şubeli bir zincir haline gelirsek zaten ciromuz da ikiye katlanacak. Ner franchising talebini karşılasaydık şu an 150 şubeli bir kahve zinciri olmuştuk. Biz, kredilerle, hızlı büyümeyi değil, öz kaynağımızla büyümeyi tercih ediyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Dibek KahvesiMardinYertüm
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