Deutsche Bank personel sayısını azaltacak

WALL Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberine göre Deutsche Bank, hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet bölümlerinde çalışan sayısını azaltacak. İşten çıkarmalara dair bildirimlerin gelecek hafta çalışanlara gönderileceğini belirten kaynaklara göre hisse senedi bölümünde personel sayısı yüzde 17, sabit getirili menkul kıymet bölümünde ise yüzde 6 oranında personel azaltımı yapılacak. Personel azaltımı, daha önce duyurulan 9 bin kişilik işten çıkarma planının parçası olarak gerçekleştirilecek.