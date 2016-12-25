Destek için son gün 30 Aralık

TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2016 yılı tarım destekleri kapsamında, başvuru süresi 30 Aralık'ta sona erecek destekler içinde, 1 Ocak 2016’da başlayan yurtiçi sertifikalı tohum, fidan üretimi ve bombus arısı, 3 Ekim 2016’da başlayan yurtiçi sertifikalı tohum kullanım ve yurtiçi sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı, 21 Ekim 2016’da başlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvuruları ve 15 Kasım 2016 tarihinde uzatılan 2016 yılı ÇKS, 9 Eylül 2016’da başlayan fındıkta alan bazlı destek başvurularının bulunduğunu belirtti. Bayraktar, üreticilerin yoğunluğu da düşünerek, başvurularını son güne bırakmadan yapmalarının kendi menfaatlerine olacağını vurguladı.
HANGİ ÜRÜNE NE KADAR DESTEK VAR?
Üreticilerin 30 Aralık 2016 mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini, aksi takdirde destekten faydalanamayacaklarını kaydeden Bayraktar, şunları aktardı: "Başvurularını yapan ve gerekli şartları yerine getiren üreticilerimize, 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında, koloni başına 60 TL bombus arısı desteği verilecek. Fındıkta alan bazlı destek kapsamında, dekar başına 170 TL ödenecek. Tohum kullanım desteği dekara susam, aspir ve kanolada 4 TL, tritikale, yulaf ve çavdarda 6 TL, çeltikte 8 TL, buğday ve arpada 8,5 TL, korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 10 TL, yonca ve yerfıstığında 15 TL, nohut, kuru fasulye, mercimek ve soya fasulyesinde 20 TL, patateste 80 TL olacak. Orijinal ve üstü tohumluk kullanımında destek yüzde 50 fazlasıyla yapılacak. Tohum üretim desteği kilograma arpa, tritikale, yulaf ve çavdarda 8 Kuruş, buğday ve patateste 10 Kuruş, çeltikte 25 Kuruş, soyada 35 Kuruş, nohut, kuru fasulye, mercimek ve hasbirde 50 Kuruş, susamda 60 Kuruş, korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 75 Kuruş, yerfıstığında 80 Kuruş, kanolada 1 TL 20 Kuruş, yoncada 2 TL olacak. Desteğe, orijinal ve üstü tohumluk üretiminde orijinal/temel 2-3 için yüzde 50, orijinal/temel 1 için yüzde 100 TL, ön elit/elit için yüzde 500 TL, süper elit için yüzde 2 bin TL ilave destek verilecek. Fidan üretim desteği tüm çeşitlerde adet başına aşısız ise 50 Kuruş, aşılı ise 1 TL olacak. Fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği dekara bodur meyvede 150-400 TL, yarı bodurda 150-350 TL, bağ, zeytin ve diğer meyve fidanları ile Antep fıstığı anacı ile bahçe tesisinde 100-280 TL, sertifikalı çilek fidesinde 350 TL, aşılama ile çeşit değiştirme sertifikalı fidan desteği 250 TL, virüsten ari fidanlara ilave olarak standartta 50, sertifikalıda 100 TL olarak uygulanacak. Patates siğili görülen alanlarda ve güvenlik kuşağında fidan kullanımı ile sanayiye yönelik çeşitlerde ilave fidan desteği yüzde 50 fazlasıyla ödenecek."
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), fındıkta alan bazlı gelir desteği, tohum, fidan üretimi, kullanımı, bombus arı, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvurularının 30 Aralık'ta sona ereceğini açıkladı
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