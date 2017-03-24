Destek alan KOBİ 100 bini geçti

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 2017 yılı “Sıfır faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği”ne ilişkin, konuştu.

Özlü “Biliyorsunuz 460 bin KOBİ'mize kredi kararı alınmıştı, son durum şudur, şimdiye kadar bu krediyi kullanan KOBİ sayısı 28 bin 213, tüm süreçleri tamamlanan ve bankaca kredi verilmesi uygun görülen, onaylanan ancak henüz kredisini eline almamış KOBİ sayısı ise 63 bin 354. Toplamda 100 binden fazla KOBİ'mize 2.5 Milyar lira kredi kullandı” dedi.

İzmir programı kapsamında Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Özlü, İzmir'de de 28 bin 659 işletmenin bu krediyi kullanmaya hak kazandığını, bu işletmelerden 4 bin 514 tanesinin imalat, bin 990 tanesinin inşaat, 13 bin 269 tanesinin ise ticaret sektöründe faaliyet gösterdiğini aktardı. Bakan Özlü, kentte kullandıracakları kredilerin toplam bedelinin 678 bin 680 bin lira olduğunu, bunun 156 milyon lirasının KOSGEB ve bakanlıkça karşılanmış olacağını söyledi.

2019'DA YOLLARDA

Yerli otomobille ilgili konuşan Bakan Özlü, yerli otomobilde model değişikliğine gittiklerini, özel sektörün öncü olduğu devletin desteklediği yeni bir iş modeliyle devam edeceklerini, TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmaları da yeni yüklenicilere devredeceğini ifade etti. Özlü, “Gayet iyi gidiyor, problem yok, inşallah ilk otomobilimizi 2019'da göreceğiz.” dedi.