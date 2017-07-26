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Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu

Türkiye’nin ilk ve tek dijital dergi platformu Dergilik’in içeriği zenginleşmeye devam ediyor. Okuma alışkanlıklarını değiştiren Dergilik uygulamasına Gazetelik bölümü de eklendi. Dergilik kullanıcıları, 300’den fazla derginin yanı sıra Gazetelik bölümünde yer alan Hürriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerini de tek bir uygulama üzerinden okuyabilecek

Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu

Türkiye’nin ilk ve tek dijital dergi platformu Dergilik’in içeriği zenginleşmeye devam ediyor. Okuma alışkanlıklarını değiştiren Dergilik uygulamasına Gazetelik bölümü de eklendi. Dergilik kullanıcıları, 300’den fazla derginin yanı sıra Gazetelik bölümünde yer alan Hürriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerini de tek bir uygulama üzerinden okuyabilecek

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:29
Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu
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TÜRKİYE'NİN ilk ve tek dijital dergi platformu Dergilik, büyümeye devam ediyor. Okuma alışkanlıklarına yeni bir boyut ekleyen Dergilik’ten gazetelere de artık erişim sağlanabiliyor. Uygulamaya eklenen Gazetelik bölümü sayesinde Dergilik kullanıcıları, 300’den fazla derginin yanı sıra Hürriyet, Milliyet ve Vatan gazetelerine de tek uygulama üzerinden okuyabilecek.

TÜM OPERATÖR KULLANICILARINA AÇIK UYGULAMA

Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcıların kullanabildiği Dergilik’te yer alan Dergilerin tümüne ayda 14.99 TL karşılığında ulaşılabiliyor. Uygulamayı indiren herkes 300’den fazla dergiyi ücretsiz okurken, dileyen Dergilik okurları abone olmadan da tek bir dergi satın alıp okuyabiliyorlar. Ücretli dergiler 3.49 TL, 6.99 TL ve 9.99 TL’den, Hürriyet gazetesi ise aylık 10.99 TL’den satılıyor. Dergilik uygulaması, Turkcell bireysel tarife kullanıcıları tarifelerine ek ücret ödemeden üstelik yanında 5GB interneti ile birlikte tüm dergilere, gazete içeriklerine ulaşabiliyorlar.

ÇEVRİMDIŞI OKUMA İMKANI

Dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcı tercihine göre yeni öneriler de sunuyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri bulunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.


 

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