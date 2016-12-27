Denizsiz il kalmayacak!

Çölde bile yapay denizler inşa eden Crystal Lagoons, Türkiye’ye adım attı. Hedefinde konut ve resort otel projeleri olan Crystal Lagoons, denizi olmayan şehirlere de ‘deniz götürmeyi’ planlıyor. Şu ana kadar 40 projeye teklif sunuldu

YAPAY denizler inşa eden Şili merkezli



Crystal Lagoons Türkiye, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölge Direktörleri Gülşan Atalay ve Jesus Perez ile Türkiye hedeflerini konuştuk. 2015’te Dubai’de düzenlenen Cityscape fuarında Türk firmalarının talep etmesi üzerine Türkiye’ye adım attıklarını anlatan Gülşan Atalay, şunları söyledi: “Türkiye’de büyük bir potansiyel var. Örneğin İstanbul’da merkezden uzakta inşa edilen konut projelerinde satışı cazip hale getirmek için kullanılabilir. Deniz olmayan şehirler büyük potansiyel taşıyor. Ayrıca deniz olsa bile yüzmek için uygun plaj olmayan yerlere de uygulanabilir. Resortlarda tüm birimleri denize sıfır hale getirmek bu şekilde mümkün oluyor.”



Maliyetin konut başına 2 bin ile 10 bin dolar arasında değiştiğini anlatan Atalay, “Crystal Lagoons satış hızını yüzde 70 artırmanın yanı sıra fiyatlarını da yükseltiyor” dedi.



En büyüğü Dubai’de



JESUS Perez, Crystal Lagoons’ün ilk projesi olan Şili San Alfonso del Mar projesindeki 80 bin metrekarelik lagün ile Guinness Rekorlar kitabına girdiğini söyledi. 2015’te Mısır Şarm el-Şeyh’te çöl ortasında 120 bin metrekarelik lagün ile ikinci kez Guinness Rekorlar kitabında yer aldıklarını betirten Perez, “2020’de Dubai Expo ile tamamlanacak Meydan District One projesindeki lagün büyüklüğü 420 bin metrekare olacak. Bu lagünün şu anda 15 bin metrekaresi işletmede” dedi.



Havuza göre farkı ne?



- Enerji ve su gibi kıt kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor.



- Crystal Lagoons teknolojisi hem tatlı hem de tuzlu su ile kullanılabiliyor.



- Havuzlarda kullanılan kimyasallardan 100 kat daha az kimyasal kullanılan lagünler, geleneksel filtreleme sistemlerinin tükettikleri enerjinin yüzde 2’si kadar enerji tüketiyor.



- Bütün lagünler merkezi sistem tarafından kontrol ediliyor.



- Lagünler, parklarda tüketilen suyun yarısı kadar, golf sahalarında tüketilen sudan 30 kat daha az tüketim yapıyor.



- Buharlaşma yüzde 70’e varan oranlarda düşüyor ve su tüketiminde ciddi tasarruf sağlanıyor.



- Lagünlerde yüzme, kano, su kayağı, kürek sörfü, yelken ve çok sayıda su sporu yapılabiliyor. Gezinti teknelerinin de kullanılabildiği lagünlerde, deniz hissi oluşturması için hafif dalga da yapılıyor.



- Kış dönemlerinde lagünler buz patenine de çevrilebiliyor. denizler inşa eden Şili merkezli Crystal Lagoons , Türkiye’de faaliyete geçti. 60 ülkede 400’ün üzerinde projesi bulunan Crystal Lagoons, Türkiye’de konut, resort otel ve kamunun şehir parkı projelerinde yer almayı hedefliyor. Denize sıfır arsalardan, çöl ortasına kadar çok çeşitli alanlara berrak deniz ortamını taşıyan Crystal Lagoons, deniz olmayan şehirlere ‘deniz götürmeyi’ de hedefliyor. Türkiye’de henüz gerçekleştirilen bir Crystal Lagoons projesi olmasa da 40 projeye teklif sunuldu.Crystal Lagoons Türkiye, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölge Direktörleri Gülşan Atalay ve Jesus Perez ile Türkiye hedeflerini konuştuk. 2015’te Dubai’de düzenlenen Cityscape fuarında Türk firmalarının talep etmesi üzerine Türkiye’ye adım attıklarını anlatan Gülşan Atalay, şunları söyledi: “Türkiye’de büyük bir potansiyel var. Örneğin İstanbul’da merkezden uzakta inşa edilen konut projelerinde satışı cazip hale getirmek için kullanılabilir. Deniz olmayan şehirler büyük potansiyel taşıyor. Ayrıca deniz olsa bile yüzmek için uygun plaj olmayan yerlere de uygulanabilir. Resortlarda tüm birimleri denize sıfır hale getirmek bu şekilde mümkün oluyor.”Maliyetin konut başına 2 bin ile 10 bin dolar arasında değiştiğini anlatan Atalay, “Crystal Lagoons satış hızını yüzde 70 artırmanın yanı sıra fiyatlarını da yükseltiyor” dedi.JESUS Perez, Crystal Lagoons’ün ilk projesi olan Şili San Alfonso del Mar projesindeki 80 bin metrekarelik lagün ile Guinness Rekorlar kitabına girdiğini söyledi. 2015’te Mısır Şarm el-Şeyh’te çöl ortasında 120 bin metrekarelik lagün ile ikinci kez Guinness Rekorlar kitabında yer aldıklarını betirten Perez, “2020’de Dubai Expo ile tamamlanacak Meydan District One projesindeki lagün büyüklüğü 420 bin metrekare olacak. Bu lagünün şu anda 15 bin metrekaresi işletmede” dedi.- Enerji ve su gibi kıt kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor.- Crystal Lagoons teknolojisi hem tatlı hem de tuzlu su ile kullanılabiliyor.- Havuzlarda kullanılan kimyasallardan 100 kat daha az kimyasal kullanılan lagünler, geleneksel filtreleme sistemlerinin tükettikleri enerjinin yüzde 2’si kadar enerji tüketiyor.- Bütün lagünler merkezi sistem tarafından kontrol ediliyor.- Lagünler, parklarda tüketilen suyun yarısı kadar, golf sahalarında tüketilen sudan 30 kat daha az tüketim yapıyor.- Buharlaşma yüzde 70’e varan oranlarda düşüyor ve su tüketiminde ciddi tasarruf sağlanıyor.- Lagünlerde yüzme, kano, su kayağı, kürek sörfü, yelken ve çok sayıda su sporu yapılabiliyor. Gezinti teknelerinin de kullanılabildiği lagünlerde, deniz hissi oluşturması için hafif dalga da yapılıyor.- Kış dönemlerinde lagünler buz patenine de çevrilebiliyor.