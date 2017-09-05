DATATECH holding oluyor

YAN sanayi alanında parça üretimiyle otomotiv devlerinin vazgeçilmez partneri haline gelen DATATECH Grup, üretim, istihdam ve ciro alanında planladığı büyüme hedeflerine ulaşmada elde ettiği başarıyla sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. İstanbul'da Toyota Plaza Aktoy'u açarak sektörün farklı kulvarında da kendine yer edinmeye çalışan grup, 1,5 yıldır sürdürdüğü holdingleşme çalışmalarında ise son aşamaya geldi. 32 yıl önce İstanbul'da TOKSAN A.Ş. ile girdiği otomotiv yan sanayi alanında, bugün binlerce kişiye istihdam sağlayan, milyonlarca liralık cirosuyla ülke otonomisine katkı veren şirketler grubu haline gelen grup, Bursa, Gebze ve Sakarya'daki fabrikalarında gerçekleştirdiği üretimle küresel pazarın önemli bir oyuncusu olmayı başardı.

Otomotiv ana sanayiine TOKSAN'ın yanı sıra Ak Pres, Ak Teknik ve AR-GE Merkezi aracılığı ile üretim yapan grup şirketleri, bugün dünyanın sayılı otomobil firmalarının partneri olmuş durumda. Otomotiv devlerine parça üreten grup, sektörde öncü ve lider olma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla başarısını perçinliyor. Küresel pazarın önemli bir oyuncusu olarak iş ortaklarına verdiği güven, grubun dünya liginde yer edinmesini sağlayan önemli bir faktör olarak göze çarpıyor. Çeyrek asrı aşan sürede insana yapılan yatırım, teknolojinin yakından takip edilmesi, grubun büyüme hedeflerine emin adımlarla yürümesini sağlıyor. Bu yılın ilk üççeyreğinde hedeflediği ciro büyüklüğünü önemli ölçüde yakalayan grup, yılsonundaki büyüme beklentilerini rahatça karşılayabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Grup içinde yer alan TOKSAN, AK PRES ve AK Teknik şirketlerinde pedal grupları, gövde parçaları, torpido paneli parçaları, şasi parçaları, kapı ve kaput kilit karşılıkları, bagaj ve kaput menteşeleri üretimi gerçekleştiriliyor. Müşterilerinin ihtiyaç duyduğu pres, kaynak, montaj, kaplama ve boya proseslerini ileri üretim teknolojileri ile kendi bünyesinde yapabilme kapasitesine sahip olan grup şirketleri; ürün geliştirme, geliştirdiği ürünleri test edebilme ve proje yönetimi desteğiyle müşterilerine hizmet veriyor. Toksan bünyesinde 2011 yılından beri faaliyet gösteren AR-GE merkezinde yapılan araç ve yolcu güvenliğine yönelik çalışmalar ise hızla devam ediyor.

Bu arada, bünyesinde ağırlığı otomotiv yan sanayii alanında üretim yapan şirketlerle birlikte toplam 7 şirketin yer aldığı DATATECH Grup, yaklaşık bir buçuk yıl önce başladığı holdingleşme çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, grup şirketlerinden AK Pres otomotivin, İstanbul Sanayi Odası'nın yayınlamış olduğu Türkiye’nin 2. en büyük 500 şirketi açıklamasında listeye 269. sıradan girerek Türkiye’nin en büyük 769. sanayi kuruluşu olduğunu söyledi. 12 yıllık ortalama kıdem yılı, nitelikli çalışanlar ve grubun insana verdiği değerin AK Pres'in başarısına katkı sağladığını vurgulayan Küçükoğlu, Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi içinde yer almaktan gurur duyduklarını vurguladı. Üretim, istihdam ve ciro olarak sürekli büyüyen bir grup olduklarını, bunu da AK Pres'in başarısıyla ispadladıklarından söz eden Küçükoğlu, "Tüm şirketlerimizi holding çatısı altında toplayamaya yönelik çalışmada son aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Holdingleşme çalışmalarımızı sonuçlandırarak, DATATECH şirketler grubunu holding tüzel kişiliğine kavuşturacağız" dedi.

Öte yandan DATATECH Grup, otomotiv sektörüne farklı bir kulvardan daha giriş yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Avcılar'da Toyota Plaza açmak için gün saydıklarını açıklayan Oğuzhan Küçükoğlu, sektör partnerlerinden Toyota ile yeni bir iş birliğinin ilk adımını attıklarını vurgulayarak, Toyota Plaza Aktoy'da, otomobil ve yedek parça satışının yanı sıra servis hizmeti de vereceklerini sözlerine ekledi.