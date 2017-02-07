Daha kepenk açmadan KOSGEB kredisi hazır

GİRİŞİMCİ olmaya hazırlananlar, KOSGEB kredisinden yararlanıp yararlanamayacaklarını daha işyerini açmadan öğrenebilecek. İşletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin başvuruları, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, karlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konuları yönünden değerlendirilecek ve olumlu ya da olumsuz sonucu girişimci adayına bildirilecek.

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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, “Girişimcilik Destek Programı” ile Türkiye’de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını hedeflediklerini belirtti. Biçer, bu çerçevede girişimcilerin iş kurma konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla söz konusu program kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlediklerini söyledi.

Biçer, Girişimcilik Destek Programı’nda yeni düzenleme yapıldığına dikkati çekerek, “1 Şubat’ta başlayan yeni süreçle birlikte daha önceden KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB’e başvuru yapma şartını yürürlükten kaldırdık. Yeni süreçte, girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB’e müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı” diye konuştu.

Biçer, oluşturulan kurullar tarafından işletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, kârlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konularının değerlendirileceğini ve olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceğini anlattı. Başvurusu onaylanan girişimci adaylarının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kaydolarak taahhütname imzalaması gerektiğini belirten Biçer, bu işlemleri zamanında yapmayan girişimcilerin başvurusunun reddedileceğini vurguladı.

EN FAZLA 3 BAŞVURU HAKKI VAR

Girişimci adaylarının en fazla 3 başvuru hakkının bulunduğuna işaret eden KOSGEB Başkanı Biçer, “Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alındığında, girişimci adayının başvuru hakkı kayboluyor ve bir girişimci bu destek programından yalnızca bir kez faydalanabiliyor” ifadesini kullandı. Biçer, Girişimcilik Destek Programında yapılan bu değişiklikten sonra işletmesini kuran ancak KOSGEB’e müracaat etmeyen girişimcilerin de en geç 31 Aralık 2017’ye kadar başvurarak, programdan faydalanabileceklerine değindi. Biçer, bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilere onay verileceğini kaydetti.