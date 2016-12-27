Corendon Turizm Grubu hedeflerini açıkladı

GRUBUN yılsonu değerlendirme toplantısında konuşan Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Turizm sektöründeki küçülmeye rağmen bu yıl olduğu gibi 2017’de de daha fazla yatırım yapmaya, Avrupa’da yeni oteller açmaya ve Corendon Airlines filosunu yen nesil uçaklarla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.
'YÜZDE 20 FAZLA TATİL SATACAĞIZ'
Hem yurtiçinde, hem de yurtdışında yaptığı yatırımlarla büyümeye devam eden Türkiye’nin önde gelen turizm gruplarından Corendon, Grand Park Lara’da düzenlenen 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda 2017 yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı. Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Karaer’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, turizm sektörüne yönelik de çarpıcı bilgiler sunuldu. Karaer, yaşanan olumsuz gelişmelerin geçtiğimiz sezona olan etkilerinin ana pazarları Hollanda ve Belçika’da da yoğun bir şekilde hissedilmesine ve geçen sene pazarın yüzde 40 gerilemesine rağmen bu seneden umutlu olduklarını belirtti. 2017 rezervasyonları incelendiğinde turistlerin Türkiye’ye geri dönüş eğiliminde olduğunu gözlemlediklerini belirten Karaer, Corendon Turizm Grubu’nun hedeflerine yönelik olarak ise şu açıklamalarda bulundu: “Bugün İspanya ve Portekiz son iki senedeki turizm patlamasının etkisiyle fiyatlarını hayli arttırdı. Türkiye’de ise düşük fiyat ve yüksek kalitede bir hizmet politikası var. Öte yandan Türkiye’nin müşteri yorumları diğer tüm destinasyonlara göre daha yüksek. Kasım ortası itibariyle 2017 yazı için erken rezervasyonlar yükselişe başladı. Corendon olarak hedefimiz 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 daha fazla Türkiye tatili satmak.”
'KOLTUK ARZINI ARTTIRACAĞIZ'
Geçtiğimiz günlerde 100 bininci kez havalanan ve yılda 2,5 milyon yolcu taşıyan uluslararası charter havayolu Corendon’un 14 uçaklık filosuna 2017 yılının nisan ayında bir adet yeni nesil bir Boeing 737-800 daha katılacağını söyleyen Karaer “2004 yılında iki uçakla kurulan Corendon Airlines, yıllar içerisinde Avrupa ve Asya’nın en büyük tur operatörleri ile çalışarak 40’tan fazla ülkede 170 havalimanına ulaşan uluslararası turistik havayolu konumuna yükseldi. Bugün, Türkiye turizminin içinde bulunduğu sıkıntılı sezona rağmen önümüzdeki sezon koltuk arzını arttıracağız. En önem verdiğimiz pazarlardan Almanya’da 2016’da 325 bin olan koltuk arzımızı ise 2017 için 430 bine çıkardık” dedi.
Corendon Turizm Grubu, 2017 yılına yönelik hedeflerini açıkladı
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