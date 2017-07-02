2-5 TEMMUZ tarihleri arasında birlik ve federasyon başkanlarının çocuk işçiler ile ilgili konuyu Antalya’da yapılacak toplantıda görüşeceklerini belirten Palandöken, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ülkemizde 18 yaşından küçük 101 bin 650 çocuk işçi olduğu bildirildi. Konfederasyonumuz, UNICEF ile işbirliği sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırmaya kararlıdır. Bunun içinde ilk etapta 2-5 Temmuz tarihlerinde birlik ve federasyon başkanlarımızı Antalya’da toplayıp, yapılması gerekenler üzerinde duracağız” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUK İŞÇİLİĞİ CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI’

Dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliğinin ciddi boyutlarda yaşanmaya başladığını vurgulayan Palandöken, “Çocuk işçiliği ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın kanayan yaralarından birisidir. Dünya Çalışma Örgütünün (ILO) verilerine göre dünyada yaklaşık 168 milyon çocuk işçi var. Suriye’den ülkemize yaşanan göçler ise maalesef ülkemizdeki çocuk işçiliğindeki artışa sebep oldu. TÜİK verileri çalışan çocukların yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştığı sonucuna ulaştı. Çocukların mesleki eğitime erişim imkanlarını iyileştirmek, teşkilatımıza üye iş yerlerinde çalışan çocukların hepsine ulaşabilmek amacıyla, iş yeri denetleme ve danışmanlık grubu modeli oluşturacağız. İlk defa hükümet dışı bir kuruluş gönüllü olarak bağlı iş yerlerini denetleyecek. UNICEF ile işbirliği sağlayarak 3-4 Temmuz’da birlik ve federasyon başkanlarımıza, 10-11 Temmuz’da birlik ve federasyonlarımızın genel sekreterlerine Antalya’da ‘Çocuk Hakları ve İş İlkeleri’ konulu bilgilendirme ve eğitim semineri düzenliyoruz. Oluşturduğumuz bu iş yeri denetleme ve danışmanlık gruplarının eğitilmesi yoluyla da çocuk işçiliğinin önüne geçeceğiz” diye konuştu.

