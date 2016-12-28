CHP '1750 TL' olmalı dedi

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Murat Ellik'in Erzurum Adliyesi'nde polis olan babası, darbe davasından yargılananların duruşmasını görevi nedeniyle takip ediyor. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı mütalaasında 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda çok sayıda polisin şehit olduğuna değinince baba Osman Ellik, aynı olayda kaybettiği oğlu Murat Ellik'i hatırladı ve gözleri doldu