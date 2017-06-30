Çeyrek altın ne kadar oldu? |30 Haziran 2017

İSTANBUL Kapalıçarşı'da 141 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,20 liradan, 929 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 945 liradan, 128,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132,50 liradan, 908 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 927 liradan, 454 liradan alınan Yarım Ziynet 464 liradan, 227 liradan alınan Çeyrek Ziynet 232 liradan satılıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.